Athenea del Castillo y Alba Redondo comparecieron ante los medios de comunicación dos días antes del duelo de cuartos de final contra Países Bajos. Dos futbolistas muy diferentes pero un mismo discurso: El equipo funciona a una, no mira más allá del partido de este viernes y quiere seguir haciendo historia.

Athenea: "No hay que frenar la euforia"

"Hicimos un buen partido contra Suiza, contrarrestando el de Japón. No hay que frenar la euforia. Hemos trabajado para conseguir estas victorias. Queremos que sea un día importante y ojalá hagamos un buen partido para pasar a semifinales, que es lo que queremos".

"Es un equipo que acumula mucha gente en el medio y tiene carrileras muy largas. Vamos a hacer nuestro partido, contrarrestar su verticalidad con Martens y su juego exterior y mostrar nuestra mejor versión".

"España siempre juega igual, aunque dependiendo de los rivales podemos tener diferentes matices. Tenemos 23 jugadoras con recursos diferentes. Tenemos que contrarrestar la velocidad que tienen arriba porque pueden crearnos superioridad. Somos conscientes de lo que tenemos que hacer y entre todas vamos a intentarlo para conseguir la victoria".

"Hemos hecho historia y queremos seguir haciéndola. A la afición en España le diría que se ilusionen como nosotras y que se levanten para ver el partido a las tres de la mañana. Ojalá sea una victoria, pero seguro que va a ser un gran partido".

Alba: "Mirar más allá sería un error"

"Somos fieles a nuestro estilo de juego, pero sobre todo hemos trabajado en ser eficaces, tanto atrás como delante".

"Yo me encuentro muy bien, feliz, sintiéndome futbolista. Somos veintitrés jugadoras y cualquiera puede jugar, tanto las que juegan como las que no. Nos apoyamos todas, porque somos un equipo".

"Me enteré que iba a ser capitana en el mismo momento, no quedaban capitanas en el campo. A mí me da igual el brazalete, cada jugadora aporta su veteranía y sus galones".

"La victoria de Suiza nos dio mucha energía, pero puede pasar de todo. Mirar más allá del partido es un error, sería equivocarnos. Vamos paso a paso".