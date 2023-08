Cuando todavía no existía el conflicto de Jorge Vilda con ‘las 15’ de la selección española, Damaris Egurrola (Orlando, 1999) fue la primera en renunciar, y de manera definitiva, a la Roja. Nacida en Estados Unidos, de padre vasco -hizo cantera en España, se dio a conocer en el Athletic y a punto estuvo de fichar por el Barça antes de irse primero al Everton y luego al Lyon- y madre neerlandesa, se decidió por esta última nacionalidad cuando tuvo que escoger con qué selección jugar a nivel absoluto.

Antes, sin embargo, había apostado por las inferiores de España, con quien fue campeona de Europa sub-19 en 2017 y subcampeona del mundo sub-17 en 2018, junto a Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Ona Batlle, entre otras. Confiaba en llegar arriba. Estuvo esperando la llamada de Vilda durante mucho tiempo y nunca la recibió para un partido oficial. Eso sí, llegó a debutar con la absoluta en un amistoso, contra Camerún, cuando tenía 19 años. Jugó menos de diez minutos.

Justo antes de hacer público que se había decidido por el combinado de Países Bajos, Jorge Vilda aseguró en una rueda de prensa que “la hemos intentado convocar en dos ocasiones” y que “hemos intentado mantener el contacto telefónico”. Ella respondió tajante en ‘El Confidencial: “Eso no es verdad. La última vez que fui convocada fue para estos amistosos antes del Mundial 2019 y no ha habido más intentos de convocatorias con la Selección española. A mí no me ha contactado nadie”.

Prosiguió: “Yo entiendo que un seleccionador tiene todo su derecho a elegir sus jugadoras, pero eso no le da derecho a mentir. Y yo no podía seguir esperando a una convocatoria con la Selección, ya que, como cualquier otra jugadora, aspiro a jugar Europeos y Mundiales. Al ver que no me daban ninguna oportunidad en España durante tanto tiempo, he decidido cambiar de selección”. Y concluyó: “La última vez que hablé con él fue para una convocatoria con la sub-23, en la que el Covid arrasó en nuestro equipo dos semanas antes de recibir el PSG. No entendió mi decisión de no ir, cuando lo hacía por motivos de Covid. Estábamos recién salidas de la cuarentena de 15 positivos... Me amenazó con que podía coger un par de abogados e ir contra mí y contra el club. Que no tenía problema en hacerlo”.

El destino, caprichoso, ha querido que Jorge Vilda y Damaris Egurrola vuelvan a verse las caras. Esta vez, sobre el terreno de juego y en el escenario más grande: el Mundial. Países Bajos y España se disputan este viernes un billete para las semifinales y, con la baja sensible de Danielle Van de Donk por acumulación de amarillas, todo apunta a que la vasca será titular.