"Quiere acostarse con casi todas del equipo", "tienen que decirle que sí a todo" o "les hace ver constantemente que está por encima de ellas, y no en la relación jerárquica de un entrenador con sus jugadoras", son dos ejemplos de frases que denuncian futbolistas -en palabras de su entorno que quiso mantener el anonimato de ambas- que estuvieron en la selección de Zambia antes del Mundial para referirse a Bruce Mwape, su entrenador, acusado, según desveló 'The Guardian' hace dos semanas, de abusos sexuales.

Sin embargo, poco o nada ha cambiado. Sigue en el banquillo de una selección que se estrenó esta semana en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, con una holgada derrota por 5-0 contra Japón, y el segundo rival de España en la fase de grupos. Ojos que no ven...

Más testimonios

La Federación zambiana, que elevó las acusaciones a la policía del país y a la FIFA, sigue mirando hacia otro lado, pues decididió no tocar nada de momento, aunque aseguró -como apuntaba también 'The Guardian'- que "no hemos recibido acusaciones de manera formal pero nos lo vamos a tomar en serio y actuar en consecuencia una vez se haya resuelto el caso". Mientras, la FIFA, por su parte, no quiere pronunciarse sobre una investigación abierta.

A los testimonios aportados por el medio británico, SPORT añade los dos mencionados al inicio de este texto. Aseguran que es algo que "no es nada puntual, ha ido sucediendo a lo largo de todos estos años", los cinco que lleva Mwape en el banquillo desde que cogió el timón de la selección femenina en mayo de 2018.

Comenta también que "las quisieron silenciar, por eso ya no están, y las amenazaron en castigarlas si abrían la boca" y que "no quieren tocar lo que está funcionando [Zambia está disputando el primer mundial de su historia y, en el momento en el que se publicaron las primeras informaciones de este caso, los resultados en los partidos de preparación estaban siendo correctos] y de cara a la galería tienen otro discurso".

Negación con sátira

Cuestionado por ello en la rueda de prensa previa a su debut en el Mundial, el seleccionador zambiano intentó esquivar la pregunta. "¿Algo que decir sobre las acusaciones?", preguntó el periodista. "¿De qué se trata?", dijo entre risas Mwape. "Las acusaciones publicadas por 'The Guardian'", insistió. Y volvió a reírse para cambiar finalmente de tema: "Sin comentarios".

Además, no es el único caso así en Zambia. Según la información del citado medio, el seleccionador sub-17, Kaluba Kangwa, es otro de los investigados. Y, mientras tanto, siguen en el banquillo como si nada.