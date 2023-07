Mary, la secretaria de todos

"Un día, mientras almorzaba, me llamó Clemente Mesa; que me quería ver en la Federación esa tarde. Fui y ya no me dejó salir". Así comenzó, en 2003, la relación de María Minguillón con la Federación Canaria de Baloncesto (FCB). "En esa época me encargaba de llevar el club Alisios Mar, pero no encontraba trabajo, y gracias a la recomendación de Chago [entonces secretario de la Tinerfeña] me llamaron de la Regional", recuerda Mary, un diminutivo que denota cariño, el mismo que le acabó profesando, por su seriedad y entrega, todo el mundo de la canasta en el Archipiélago. Un afecto respondido, en parte, este sábado, por todos los asamblearios de la FCB a modo de emotivo homenaje.

Sin más vinculación con el baloncesto que la de tratar de hacer crecer a un equipo embrionario nacido con el fin de que su "hija y sus amigas" pudieran seguir jugando, los inicios de Minguillón en la FCB resultaron un tanto complicados. "Recuerdo que le decía a Clemente que yo ni sabía mandar un correo electrónico; y él me respondía que no me preocupara, que él tampoco y que entre los dos se aprendería", rememora de aquellos comienzos.

Una "ignorancia" a buena parte de lo que le rodeaba que Mary fue dejando atrás a modo de tesón "y gracias a la buena acogida del resto", sobre todo "de Rivero [José Carlos], que siempre respondía a todas" sus dudas. El minucioso estudio de "los libros verdes que mandaba la Española y en los que estaban todas las normas", su fuerte personalidad para no darse "nunca por vencida" en caso de que algo le "saliera mal", y encontrarse en un trabajo en el que se "sentía útil", hicieron el resto.

También influyó su particular guerra por tomar el control de las nuevas tecnologías, ya que "de tramitarlo todo a base de documentos en papel se pasó a varios programas" con los que Mary se llegó a "indignar". "Si cuando yo empecé casi no usábamos el ordenador", recuerda sobre esos primeros pasos en la FCB. Pero como en los otros obstáculos que se le interpusieron en su camino, Minguillón no entendió de barreras y acabó ganando otra batalla. Una de tantas con las que logró que las tornas se invirtieran. "Llegó el momento en el que los demás me preguntaban a mí. Creo que los clubes tenían mucha confianza en mí porque siempre les solucionaba los problemas", explica la ya retirada secretaria santacrucera.

Quienes conocen a Mary y tuvieron la suerte de trabajar codo a codo con ella hablan de una persona para la que no había condiciones con tal de entregarse en cuerpo y alma a la FCB. Ella misma corrobora esa dedicación. "Trabajaba sábados y domingos, por las noches, no tenía horario... Llegaba a mi casa, encendía el ordenador y seguía trabajando; antes de dormir también revisaba todo para el día siguiente...", comenta sobre su día a día en el ente federativo. Siempre alejada de la primera fila, aunque sabiendo que acabó estando "bien considerada" en otros estamentos como la Española y la Dirección General de Deportes. "Pero hubo un momento en el que me sentí algo desbordada y se me estaba haciendo pesado, sobre todo por la familia, por lo que decidí jubilarme... a los 68 años", reconoce Minguillón.

Ahora, casi 13 meses después de haberse adentrado en su nueva vida, Mary aún está asimilando ese periodo de transición. Un cambio en el que ha ido calmando su particular mono "estando entretenida gracias al contacto telefónico casi permanente" con Luis Ramón Martín, su sucesor en el cargo, recomendado por la propia Minguillón, y al que califica como "una bellísima persona y un trabajador nato". "Pero esas llamadas son cada vez más espaciadas en el tiempo, y ahora tampoco tengo acceso al correo de la Federación...", añade con nostalgia, la misma que le empuja a reconocer, con perspectiva, que, si por ella fuera "habría seguido en el puesto cinco o seis años más".

Al margen de haberle podido dar una prórroga a su vida laboral, Mary tampoco titubea cuando se le cuestiona qué haría si se viera en la situación de hace 20 años. "Sí volvería [a aceptar la propuesta de Clemente], sin duda. La Federación me condicionó en muchos aspectos, pero es algo que siento parte de mí; no me arrepiento de nada de lo que hice", responde con decisión. Dos décadas de pasión por una labor tan oscura como vital y de las que Minguillón destaca "el cariño" que le "demostró todo el mundo" y "el gran ambiente" que pudo vivir desde el primer día.

La dedicación de Mary en pos del correcto funcionamiento de la FCB tuvo siempre en la rectitud a su mejor aliada. "Me daba igual que me llamara el club más importante de Canarias, porque si estaba algo pendiente de un equipo de un pueblito de Fuerteventura que solo tenía un minibasket, pues hacía lo de ese equipo. A todos los clubes los medía por el mismo rasero", recuerda la exsecretaria. Una postura que "es posible" que le generara "algún roce y quejas de alguien". "Pero yo no hacía distinciones con nadie", recalca sobre un camino recto y firme, sin bifurcaciones. Sendero que a su final, el día que anunció su jubilación, le "inundó el whatsapp y el correo de felicitaciones".

Incansable colaboradora de los clubes, Minguillón fue fiel escudera de hasta tres presidentes que pasaron por el sillón de la FCB durante sus dos décadas en el ente regional. "Es un caballero, una gran persona, muy humano, con un gran trato y a nivel Federativo fue un puntal... Fueron 11 años y no puedo decir nada malo de él", recuerda de Clemente Mesa, el directivo que la dio a conocer al mundo de la canasta, y con el que trabajó entre 2003 y 2014.

Al dirigente de Arafo le relevó Manolo Gómez, al que conoció "el mismo día" que ella comenzó "a trabajar en la Federación". Con él ha "mantenido en todo momento un trato cordial", tanto que "cuando llegó a la presidencia", para ella "fue un compañero más el que había ganado las elecciones". Del lagunero destaca que "siempre le ha caracterizado ser muy lanzado, buscando grandes metas, como el Mundial Femenino". "Nuestra relación personal es estupenda", añade en unos términos que también le valen para Carlos Olano, pese a que "el roce previo con él no era tan grande". "Es una excelente persona y está muy metido en el baloncesto. Como con los demás, no tengo ninguna queja de él", apunta del actual máximo dirigente.

Este sábado los tres quisieron estar presentes en el reconocimiento a Minguillón, no solo agasajada por todos los asamblearios de la Canaria, sino con un recuerdo para la posteridad. Y es que la sala de formación del ente federativo llevara, desde ahora, su nombre. Es solo la devolución de una parte de todo aquello que Mary dejó por el baloncesto de las islas.