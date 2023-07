Fernando Alonso tenía grandes expectativas en el Gran Premio de Hungría, un circuito en el que a menudo ha conseguido brillar y en el que consiguió, hace ahora 20 años, su primera victoria en la Fórmula 1. Después del paso atrás experimentado por Aston Martin en los dos últimos trazados de alta velocidad, Austria y Silverstone, donde por primera vez este año enlazó dos carreras fuera del podio, el asturiano esperaba recuperar su mejor versión en el Hungaroring, sobre el papel más propicio a las características del AMR23. Y aunque hoy solo se ha quedado a 4 décimas de la pole, en una situación de extrema igualdad en la zona media alta de la F1, Fernando ha caído hasta la octava posición.

"La distancia que otras veces nos ha servido para estar cuartos ahora nos vale para ser octavos", asumía el bicampeón español, con evidente decepción tras bajarse de su monoplaza. "Esperaba algo más sí, pero la crono fue muy apretada y estamos a cuatro décimas de la pole, que es más o menos lo normal. Y con una décima menos habríamos estado en el cuarto puesto", ha argumentado Alonso.

"Estoy contento con la crono y con el coche, pero ahora está todo muy apretado en la zona alta, es lo que hay y mañana trataremos de remontar", ha subrayado. Nadie mejor que el propio Fernando para saber que en el Hungaroring, un trazado sinuoso, lento y plagado de 'trampas', adelantar es casi misión imposible.

"Creo que estamos más o menos donde merecemos y los domingos rendimos un poco más, pero todo está en un décima, cuatro o cinco coches, así que no sé como será en carrera. A ver si podemos pasar a los Alfa Romeo, que supongo que tendrán peor ritmo en carrera que nosotros, pero luego por detrás tienen que venir Checo, Carlos... Russell que lleva un coche igual que el poleman, rivales todos muy rápidos, fuertes", ha resumido Alonso, antes de reconocer que "no somos rápidos como para pensar en el podio y esas cosas, habrá que apretar los dientes e intentar sumar puntos".

Desatado

El asturiano ha sido muy crítico con el nuevo formato de clasificación: "Es horrible, para mí. No creo que haya añadido mucho a dia de hoy. La gente quiere ver una clasificación donde todos salen rápidos y progresan durante las sesiones, pero pagar una entrada de 300 euros o 500, barbaridades así, y que luego nosotros no podamos salir en los libres para ahorrar neumáticos no creo que sea lo que la F1 quiere. Hay que probar y aprender de los errores, está claro, pero yo no votaría por ese formato".

Y ha vuelto a insistir en sus quejas por el cambio de los neumáticos que Pirelli introdujo en Silverstone. Considera que con las nuevas carcasas "hay equipos que han ganado lo que otros hemos perdido. No es bonito cambiar las reglas del juego a mitad de campeonato. No solo es Aston Martin. Creo en Red Bull tampoco pueden estar muy contentos, porque han pasado de hacer primer y segundo en todos los libres, las cronos y las carreras, ir a Silverstone y ver que solo estaban 3 segundos por delante de Norris en carrera. Luego, aquí creo que en ninguno de los entrenamientos libres han estado primeros, a Max se le ha escapado la pole y 'Checo' lucha por estar entre los 10 primeros. Así que hay ciertos equipos que claramente han perdido prestaciones con los nuevos neumáticos", ha argumentado Alonso en rueda de prensa.

"No quiero poner excusas con los neumáticos. Son los mismos para todos, así que si nos han venido mal a nosotros y bien a otros equipos hay que entender qué hacen ellos y tratarlos de la mejor manera para tener esa ventaja nosotros también. Aston Martin también tiene que mejorar y no ha traído demasiadas mejoras a lo largo del campeonato", ha matizado Fernando, que ha dado un toque de atención a su equipo. "Tenemos que crecer como equipo, no solamente en la pista, también en la fábrica y en el ritmo de evoluciones", ha insistido.