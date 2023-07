El técnico de la selección española femenina absoluta, Jorge Vilda, ha comparecido en la rueda de prensa previa al debut de la 'Roja' en el Mundial de Nueva Zelanda-Australia 2023, que les enfrentará a Costa Rica este viernes a partir de las 9:30 horas (hora española).

El madrileño ha reconocido que "las sensaciones son muy positivas" y que el objetivo de la selección española "siempre es ganar" con un "estilo reconocido y reconocible por todo el mundo". En este sentido, es consciente de que "hay una expectación muy grande con lo que podemos hacer en el campo" y añade: "a nivel de categorías inferiores somos los mejores del mundo y ahora queremos ir a por todas en la Absoluta para llegar muy lejos".

Por otra parte, Vilda también cree que "estamos ante el Mundial más igualado, de mayor nivel y con partidos muy atractivos" porque "los equipos se preparan mejor y la distancia entre las grandes selecciones es más corta".

Putellas y el once

Tras recuperarse de la grave lesión que sufrió Alexia Putellas el verano pasado, la blaugrana es una de las convocadas por el combinado nacional para la cita mundialista y la referente del equipo. "Nos queda todavía un entrenamiento y todas las jugadoras están disponibles. Estamos optimizando todas las sesiones de entrenamiento para poder disponer de la mejor Alexia y que pueda jugar mañana", ha comentado Vilda al respecto.

El seleccionador no quiso dar pistas sobre la alineación que se arrancará el partido contra Costa Rica. "El once lo tendremos cerrado esta noche después del entrenamiento. Una de nuestras fortalezas es que disponemos de muchas posibilidades y no estamos cerrados sólo a un sistema", ha dicho.

Por lo que respecta a la selección de América Central, Vilda ha apuntado que "es un rival conocido, muy competitivo, que se cierra muy bien en defensa y peligroso al contragolpe". Motivo por el cual, ha explicado que "hay que preparar bien los inicios de primera y segunda parte".