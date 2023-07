¿Cómo se lleva un verano sin una pretemporada que preparar tras tantos años?

Para mí es difícil. Mis compañeros me habían hablado de ello pero hasta que no lo vives no sabes bien lo que es. Estoy utilizando este tiempo para seguir formándome, recuperar el estudio del inglés que lo tenía aparcado y hacer alguna visitas que tenía pendientes. Desde que empecé hace 18 años no me había tocado parar de entrenar.

Y esa nueva realidad, ¿la maneja bien?

Me sirve para darle valor a lo conseguido anteriormente. Estar tanto tiempo con proyectos. Lo normal en mí es estar en activo pero esto también es parte del aprendizaje como entrenador. Dentro de lo malo viene bien para pensar, reflexionar y descansar la mente. El día a día cuando entrenas a nivel profesional es muy intenso.

Antes dijo que estudia inglés, ¿está abierto a romper fronteras a estas alturas?.

Tengo las maletas preparadas y la energía suficiente. Mi pasión es entrenar y ahora es mi profesión. Ya me tocó pasar por ese momento de ser valiente, dejar a la familia en la Isla y empezar un proyecto cuando firmé con el Real Betis Femenino. Es algo que a los canarios nos cuesta muchas veces. Cualquier proyecto que sea interesante no voy a dudar en coger las maletas y emprenderlo.

¿Le ha sonado el teléfono estos meses en ese sentido?

Ha habido interés desde Brasil, algo de Andorra y México, pero no se ha formalizado nada. El entrenador español está muy bien visto desde fuera. Yo dejé una vida profesional diferente a este mundo para dedicarme a ser entrenador y estoy preparado para hacerlo en cualquier lado.

Muchos entrenadores de Tenerife se quejan de que no hay oportunidades en la Isla.

Yo pensaba igual pero cuando entrenas fuera te cambia la mentalidad. Por esto que voy a decir me pueden caer palos pero debo hacerlo para ayudar a mis compañeros. Hay que quitarse el complejo y no repetir el discurso que tiene que ver con que en Tenerife o en Canarias no se apuesta por el entrenador de aquí. Si la oportunidad, por lo que sea, no está en la Isla, hay que ir a buscarla. Siendo tinerfeño me llamó el Betis y fui a Sevilla, uno de los sitios con más licencias de entrenador y me llaman a mí, así que allí pensarán lo mismo sobre las oportunidades. No podemos sentirnos inferiores porque el proyecto que tenga un club de Canarias no pase porque su entrenador sea canario. Hay que seguir preparándonos.

El discurso que tiene que ver con que no se cuenta con la gente de la tierra lo usan muchos entrenadores.

Sí, y está claro que en el fútbol canario se ha podido trabajar mejor y dar más oportunidades, pero el punto de vista ese tenemos que quitárnoslos de encima. El entrenador canario no tiene que tener miedo a nada. Estamos preparados, formados y con la suficient calidad para asumir cualquier proyecto que se nos ponga encima de la mesa. Eso sí, no nos podemos excusar que un equipo de aquí no tiene un entrenador de aquí.

Sobre buscar oportunidades sabe usted bastante.

La zona de confort es muy práctica, pero hay que ser valiente. Si la oportunidad no está al lado de tu casa hay que buscarla. Yo me acuerdo de ir hasta a entrenar al San Lorenzo, en categoría Preferente, y hacer 160 kilómetros. En esa época, llegar a las dos a casa y trabajar a las siete de la mañana del día siguiente. Podía entrenar un equipo más cerca, pero tenía claro el camino. Mi carrera deportiva casi toda fue en el sur de la Isla hasta el punto de que hay gente que pensaba que era de allí. Las oportunidades pocas veces se presentan cerca de casa y pocas te vienen a buscar. No podemos los entrenadores seguir quejándonos como costumbre.

¿Cómo trabaja su cabeza? ¿Es técnico para un equipo masculino, femenino o de los dos?

Mi cabeza trabaja como entrenador, sin géneros. Yo no nací en el fútbol femenino, sino en el masculino. He hecho trabajos en equipos con chicos y no salieron mal. Me apareció en su momento la oportunidad de la UDG Tenerife y era un riesgo, porque es verdad que el femenino tenía repercusión pero no el auge que tiene ahora. Yo soy entrenador, me gusta entrenar y cuando me saqué el título no diferencié entre hombres y mujeres. El género no implica la profesión, creo que todos estamos en el mercado laboral y todos tenemos derecho a trabajar. Al final es deporte, es fútbol. Cierto es que hay diferencias, pero cuando entras al campo todo se vive igual. La táctica, la técnica, los sistemas de juego no son masculinos o femeninos, se viven de la misma forma.

Y tras estar en la máxima división nacional femenina, ¿tiene presente la categoría para dar su próximo paso?

Lo de los cachés lo puedo entender. Hay técnicos que quieren ser famosos, yo quiero ser entrenador y da igual la categoría si el proyecto es atractivo. Es verdad que a todos nos gusta estar en la élite, pero no solo por la repercusión y lo mediático sino también por los medios con los que se cuenta para poder trabajar. Aunque hay algunos casos, son pocos los equipos que no están en categorías elevadas y tienen los mejores recursos para el día a día. El que es profesional lo es en Primera División o Primera Regional.

¿Ha pensado en seguir cerca del fútbol pero en otro escenario que no es el banquillo y así encontrar más oportunidades?

No. Otros compañeros si se han ido por la rama del análisis pero yo sigo teniendo al futbolista dentro de mí y necesito sentir la adrenalina de estar cerca del verde. Al no poder ser futbolista, lo que me queda es ser entrenador y aunque hay presión y nos afecta como humanos, también nos hace estar vivos, atentos y trabajar para cada vez ser mejores.

Una profesión de todo menos estable también.

Así es. Eres entrenador por una semana aunque tengas un contrato anual. El trabajo empieza el lunes y acaba el domingo. Esa situación la vivo como algo a lo que hay que enfrentarse. Pienso siempre en el corto plazo. El Cholo dice partido a partido yo diría día a día. Cuando gana el equipo ganan los jugadores y las jugadoras y cuando pierde lo hace el entrenador. Incluso cuando ganas, algo mal también ha hecho el entrenador. La experiencia me ha hecho saber llevarlo.

¿Puede desconectar del fútbol cuando está al frente de un equipo?

Me gusta dedicarle todo el tiempo posible. He colaborado con proyectos y estoy encantado de ayudar a entrenadores o formadores que están empezando. En el Betis me gustaba ir a ver los entrenamientos de la base para ver y conocer a los entrenadores. Eso me hace valorar lo conseguido y cargarme de ilusión que por el paso del tiempo es normal que tras tanto tiempo en los banquillos se difumine un poco.

¿Qué espera de la selección española en el Mundial que empieza en unos días?

La selección ha tenido episodios convulsos que no ayudan a la estabilidad competitiva del grupo pero para hablar de ello hay que estar dentro. Yo no me pongo a favor de un lado ni de otro. Ahora toca apoyar al seleccionador y a las jugadoras y ojalá que lleguen lejos porque eso nos ayuda a todos.

¿Qué jugadoras cree que serán protagonistas?

Más allá de Alexia, que todo el mundo sabe su potencial y lo que significa mediáticamente, Aitana es una jugadora que está en un nivel brutal. Ve el juego diferente al resto y se anticipa a la jugada dos o tres segundos. Estoy seguro de que Salma puede ser importante, me gusta el equilibrio que da Irene Paredes y Esther tiene la oportunidad, que seguro que quiere hacerlo, de reivindicarse tras un periodo que no ha sido bueno.