Tuvo más trabajo del que quería Novak Djokovic para firmar su pase a los cuartos de final de Wimbledon para deshacerse del polaco Hubert Hurkacz por 7-6 (6), 7-6 (6), 5-7 y 6-4. El tenista serbio dejó escapar su primer set del torneo en un partido que se había suspendido la noche anterior por la norma municipal del descanso que obliga a dejar de jugar partidos a las 23.00 horas.

La reanudación poco tuvo que ver con el partido que había sido suspendido por la noche el domingo. Djokovic hizo esperar unos minutos a Hurkacz antes de entrar en la central con una tranquila sonrisa y mirando al cielo. Desde su primer partido no había vuelto a jugar bajo el sol. Todos sus partidos anteriores los había disputado bajo el techo y con luz artificial. Unas condiciones muy distintas con un molesto viento, que soplaba (30 km/h) , nubes y 21 grados de temperatura.

Primer set perdido del serbio

Las condiciones no eran las mismas, pero el rival era el mismo al que ya le había arrebatado los dos primeros sets en el 'tie break' el día anterior y poco iba a variar la forma de jugar. El tenista polaco lanzando bombas de saque y Djokovic buscando el momento de hacer la rotura o forzar un tercer 'tie break'. No lo consiguió y fue Hurkacz quien le hizo el 'break' a Djokovic para arrebatarle el primer set del torneo al tenista serbio. Golpe inesperado. Hurkacz se quedó con ese set pero no pudo vencer a Djokovic a pesar de acabar el partido con que acabó el partido con 33 'aces' , un 81% de efectividad con el primer saque y 64 golpes ganadores.

32ª victoria consecutiva

Djokovic impuso su efectividad, solo 16 errores no forzados, para poner fin a las complicaciones en un partido que tenía encarado y cerró cualquier discusión con un 'break' (4-3) que le abría el camino a los cuartos de final , la 32 victoria consecutiva desde 2017 y la 90 victoria en los 100 partidos que celebraba desde que debutó en Wimbledon en 2005, donde no pierde un partido en la central desde la final que perdió con Andy Murray en 2013 (42 partidos seguidos).

El próximo rival a intentar frenar a Djokovic este miércoles será el ruso Andrey Rublev (7 mundial) al que ha ganado en las tres ocasiones en que se han enfrentado.