La clasificación 'shootout' disputada este sábado por la mañana ha definido la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Austria, que se dispùtará esta tarde a partir de las 16.30 horas en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, a 24 vueltas.

Verstappen y Sergio Pérez abrirán la formación de salida con sus Red Bull, mientras que Carlos Sainz arrancará quinto con el Ferrari.

Sube un puesto Fernando Alonso. Saldrá sexto con su Aston Martin, ya que el piloto que le precedía, Charles Leclerc, ha sido penalizado con tres posiciones por obstaculizar a Oscar Piastri durante la clasificación.

La FIA alega que la sanción impuesta a Leclerc se ha tomado "tras revisar los datos del sistema de comisarios, vídeo, cronometraje, telemetría, radios de los equipos y las pruebas de vídeo de los coches". Y apunta que "el piloto del coche 81 dijo que cuando se acercaba a la Curva 9 vio que el coche 16 rodaba lentamente y tuvo que frenar, reduciendo su velocidad en aproximadamente 45 km/h sobre la vuelta anterior. Eso lo verificaron los Comisarios haciendo referencia a la telemetría del coche 81. Se confirmó que el coche 81 perdió aproximadamente 0.5 segundos en ese minisector (5.3s vs 4.8s). El piloto del coche 16 manifestó que el último mensaje que tuvo de su equipo fue cuando estaba acercándose a la curva 4 ("Piastri 6 segundos") y que vio al coche 81 en sus espejos mientras estaba en la curva 8 y el coche 81 estaba en la curva 7. El representante del equipo del coche 16 afirmó que el equipo 'podría haberlo hecho mejor' comunicando la rápida aproximación del coche 81 y su piloto manifestó que 'si me hubieran advertido, podría haber hecho algo antes. En consecuencia, determinamos que si bien eso no fue del todo culpa del piloto, y que la falta de comunicación del equipo fue el principal factor que contribuyó, se debe imponer una sanción en parrilla ya que el coche 81 fue 'molestado innecesariamente', porque no hay duda de que la situación podría haberse evitado".

Parrilla de la carrera sprint del GP de Austria de F1 2023:

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Pérez (Red Bull)

3º Lando Norris (McLaren)

4º Nico Hülkenberg (Haas)

5º Carlos Sainz (Ferrari)

6º Fernando Alonso (Aston Martin)

7º Lance Stroll (Aston Martin)

8º Esteban Ocon (Alpine)

9º Charles Leclerc (Ferrari)

10º Kevin Magnussen (Haas)

11º Alexander Albon (Williams)

12º Pierre Gasly (Alpine)

13º Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

14º Nyck de Vries (Alpha Tauri)

15º George Russell (Mercedes)

16º Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17º Oscar Piastri (McLaren)

18º Lewis Hamilton (Mercedes)

19º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)