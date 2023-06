Pese a que la competición estatal se ha terminado, siguen las polémicas ligadas a la creación de la primera liga de fútbol femenino profesional en España. Primero fueron las árbitras, luego los derechos de televisión y ahora el patrocinador, oficial, Finetwork. Según informó Relevo, la empresa argumenta que no tiene obligación de pago porque no se llegó a firmar nada, a pesar haber disfrutado del retorno en sus redes sociales, campañas, cromos y publicidad en televisión. La Liga F desmintió a El Periódico, de Prensa Ibérica, que sea así y afirma que hay un "acuerdo vinculante y en vigor firmado".

La empresa que ha dado nombre a la competición y que ha sido una de las piezas angulares de la activación en camisetas, redes sociales y retransmisiones no ha pagado los cuatro millones de euros que se pactaron en el contrato que se extiende durante cuatro años.

Teresa Rivera, directora de Marketing, declaró en Relevo: "No tenemos firmado ningún contrato ni con los clubes, ni con la liga femenina. La obligación de abonar a clubes, simplemente, no la entendemos. No reconocemos esa obligación de pago a nadie".

"No estamos obligados, no tenemos ningún contrato. No tenemos ningún contrato con las futbolistas", añadió la responsable de Finetwork. "Es cierto que tuvimos un acuerdo de intenciones durante un periodo de vigencia muy limitado. Nunca se firmó el contrato. No tenemos ningún contrato. Sí que es cierto que se firmó un acuerdo de intenciones, pero nunca fue a más. Por ninguna de las dos partes se ha perseguido esa firma", sentenciaron desde Finetwork.

Desde la competición reconocieron a este periódico que no se han puesto en contacto con la empresa después de que se hiciera pública la noticia. "Nos hemos quedado un poco sorprendidos", confesaron. "Hay emails cruzados y trabajos realizados conjuntamente", afirmaron las mismas fuentes.