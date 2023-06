Este martes 6 de junio podrás leer en SPORT, del grupo Prensa Ibérica, la entrevista con Sergio Busquets, en la que el de Badia hablará de su carrera, de su vínculo con el FC Barcelona y también sobre Leo Messi.

En concreto, te mostramos un avance en el que habla sobre su posición en el terreno de juego y también sobre la relación que tiene con el argentino a nivel personal.

Muchas voces autorizadas dicen que has reinventado la posición de pivote.

En parte me voy orgulloso también por eso, por todo lo que se ha dicho de mí, personas del mundo del fútbol, ya sean compañeros, entrenadores míos o de otros equipos que quizás no me han visto entrenar ni me han conocido. Que todos tengan esa opinión y te valoren tanto es lo más bonito que uno se puede llevar más allá de los títulos. Yo he intentado hacer mi trabajo.

Es verdad que soy un jugador con unas características especiales para ese puesto. Y también he tenido la suerte de coincidir con grandes jugadores. Al estar en el mejor club del mundo tienes la oportunidad de que todos quieran venir o sino también que salgan de la casa, como al principio nos pasó. Andrés, Xavi, Leo, todos estos jugadores que tenía alrededor, incluso detrás también con Puyi, Jordi, Víctor. Fue un momento único e irrepetible. He intentado hacerlo lo mejor posible y ayudar a todos. Y considero que se me ha valorado mucho y muy bien.

Hay que tocar el tema Messi. Viendo la despedida soñada que has tenido tú, ¿no crees que hay una espina clavada en el barcelonismo con eso?

Me gustaría por todo lo que hemos vivido, por la persona que es, porque sé cómo quiere al club. Me gustaría y debería tenerla. Al final, es el mejor jugador de la historia, del mundo y, como es obvio, también de nuestro club. Todo lo que nos ha dado, lo que ha repercutido en nuestra época dorada, en la mejor época del club.

Lo que ha hecho, lo que ha generado. Es una barbaridad. Todo el mundo tiene ese mal gusto de cómo se fue y ojalá pueda tener la despedida que se merece. Seguro que la va a tener. Y yo creo que todo el mundo es partidario de que sea así. No sé si será como jugador o no, pero eso ya depende únicamente de él.

¿Más romántico como jugador, no?

Como seguidor del Barça y aficionado, me encantaría; como su amigo, al final es una persona que tiene que decidir él con su familia y tiene que ver qué es lo mejor, así que lo que decida estará bien, sea lo que sea.