El ambiente que rodea este Gran Premio de España, el 33º que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya, es extraordinario y a la espera de lo que acontezca en la pista el gran protagonista es Fernando Alonso. El trazado catalán ya ha vendido más de 100.000 entradas y se vive un ambiente de euforia que contagia.

La expectación es impresionante. Los excelentes resultados de Alonso en este arranque del Mundial, con cinco podios en seis carreras, han generado gran interés y además sigue latente los efectos de ‘Drive to survive’, el documental de Netflix sobre la Fórmula 1, que provocó un auténtico tsunami a nivel global para la promoción de la disciplina y ha incorporado a una nueva generación de fans.

La alonsomanía ha vuelto

El ambiente, interés y pasión que se respira nos recuerda a los años 2006 y 2007, los de máxima audiencia aquí. La segunda juventud de Fernando Alonso, su extraordinario inicio de temporada, con cinco podios en seis carreras, y lo cerca que está de lograr la 33ª victoria hace que la F1 haya recuperado su protagonismo en España.

Disfruta de este momento

A sus 42 años vive una segunda juventud, alimenta las posibilidades de ganar la carrera pero a su vez toca con los pies en el suelo. “No puedo frenar la euforia que hay y si quisiera hacerlo sería imposible. Es una tendencia y hay que abrazar el camino. Si hay una ola lo único que puedes hacer es abrazarla, porque no se pueden poner barreras al mar”.

Correr en casa siempre es especial. En Barcelona ha vivido momentos de todo tipo, pero aquí consiguió el 12 de mayo de 2013, hace justo diez años, su último triunfo en F1: el 32º. “El apoyo de los aficionados siempre me ha dado un plus de energía y, pese a que también he hecho malos resultados, siempre he tenido un gran soporte. Ahora tenemos una nueva generación de aficionados, que están disfrutando de nuestro deporte y pienso que es muy positivo que en España se haya generado este entusiasmo”.

Tercero en un campeonato que domina Red Bull con autoridad, Fernando indica que “estoy tranquilo porque tenemos un coche que nos dará oportunidades a lo largo del año, pero a su vez tengo claro que si un día no podemos pasar del quinto puesto no hay que volverse loco. El objetivo es sumar puntos y las cuentas hay que hacerlas al final”.

Aprovechar las oportunidades

Alonso descubre que “nuestro punto fuerte es que siempre sacamos el máximo partido del coche, siendo muy eficaces en las carreras. Estoy feliz por los buenos resultados, por volver a luchar por el podio y por la recompensa que recibimos, pero está claro que en nuestro deporte el coche es fundamental para obtener buenos resultados. Su importancia es mayúscula. Desde que volví en 2021 me he encontrado muy bien, en 2022 hice una de mis mejores temporadas, pero sin resultados ello no luce”.

El GP de España es especial y genera gran atención a equipos y pilotos porque llega después de tres carreras en circuitos urbanos. El asturiano tiene claro que “seguramente van a cambiar cosas e irá en función de la evolución de cada uno, pero para nosotros cada fin de semana ha sido un regalo porque tenemos más puntos que los que habíamos pensado que tendríamos a final de temporada. Estoy muy a gusto en el equipo y con la gente, ya que el entusiasmo no solo está entre los aficionados sino también dentro de Aston Martin”.