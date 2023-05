Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tuvieron un debut plácido y similar en su estreno en Roland Garros. Los dos máximos favoritos a suceder a Rafa Nadal en Roland Garros, mostraron las razones de los pronósticos y dominaron a sus desconocidos rivales que se estrenaban en el torneo y en el circuito y que solo les pusieron en apuros a la hora de cerrar los partidos. El tenista murciano se deshizo del italiano Flabio Cobolli por 6-0, 6-3 y 7-5, mientras que el serbio lo hizo del estadounidense Alexander Kovacevic por 6-2, 6-3 y 7-6 (1).

Alcaraz pisó la Suzanne Lenglend decidido a certificar el triunfo rápido ante un rival, un año mayor que él (21), clasificado el 159 mundial. Vestido con el nuevo equipaje de Nike, verdiblanca, exclusiva para él en Roland Garros, el número 1 voló sobre la pista para llevarse los ocho primeros juegos y, en poco más de una hora apuntarse el segundo set con un recital.

Mal final

Alcaraz lucía su poderosa derecha y mostraba sutilezas de dejadas imposibles ante Cobolli que se conformaba celebrando como un gol en Champions su primer juego. El italiano resoplaba y sonreía a su palco incapaz de encontrar la forma de cambiar el rumbo. Le animaban. Insistían que lo intentara y lo hizo en el tercer set. Tomando la ventaja de salida (2-1, 3-2), salvando los cuatro primeros 'match balls' (0-40) y arrebatándole el primer saque a Alcaraz para igualar 5-5 hasta que su el tenista murciano recuperó el mando y ganó el partido en 1 hora y 57 minutos.

"El final no ha sido el mejor. Me ha costado. Me he acelerado demasiadoE, reconocía Alcaraz que, el miércoles, se enfrentará al japonés Taro Daniel.

Fan de Djokovic

Un par de horas antes de la victoria de Alcaraz, en la Philippe Chatrier, Djokovic tampoco tuvo problemas para deshacerse de Kovacevic (114 mundial). Un desconocido tenista de 24 años, nacido en Nueva York,de padres emigrantes de la antigua Yugoslavia, ídolo del exnúmero 1 mundial que lo vio jugar por primera vez, de niño, con 7 años, cuando Djokovic debutó en 2005 en el Abierto de Estados Unidos.

Kovacevic tiene a Djokovic de ídolo desde entonces y ya estaba feliz de poder enfrentarse a él en Roland Garros, en la central Phillipe Chatrier, en el segundo partido de su vida como profesional, después de doctorarse en Económicas en la universidad de Illinois.

El estadounidense empezó tenso por el rival y el escenario pero acabó saliendo feliz después de un tercer set en el que jugó sin complejos para forzar un ‘tie break’ a Djokovic. El actual número 3 mundial lo resolvió cediendo solo un punto y ganar 2 horas y 26 minutos. “Estoy muy motivado para ir lejos en el torneo, aunque este solo era el primer partido”, dijo Djokovic que nunca ha perdido una primera ronda en sus 19 participaciones en París, desde su debut en 2005.

Auger-Aliassime, K.O.

La sorpresa del día la dio Fabio Fognini que se deshizo de Felix Auger-Aliassime (6-4, 6-4, 6-3). El canadiense, décimo favorito y que el año pasado le complicó la vida a Nadal en octavos de final y ganó la Copa Davis, no atraviesa esta temporada su mejor momento físico. “Llevo días enfermo. Mi cuerpo no está bien”, explicó tras perder ante Fognini, ahora 130 mundial, que a los 36 años tampoco había llegado a París con demasiadas expectativas con 18 derrotas este año.

Entre los españoles, al margen de Alcaraz, Roberto Bautista pasó a segunda ronda ante el chino Yibing Wu (7-6 (4), 6-1, 6-1), mientras que cayeron en su debut Bernabé Zapata ante el argentino Diego Schwartman (1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0, 6-4) y Albert Ramos ante Stan Wawrinka (7-6 (5), 6-4, 6-7 (2), 1-6, 6-4) en dos batallas de más de cuatro horas. En el torneo femenino Aliona Bolsova aprovechó la repesca como ‘lucky loser’ para superar la primera ronda ante la checa Kristina Kucova (6-2, 6-1).