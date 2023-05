El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, y desde este sábado presidente de FIBA Europa, afirmó que le "encantaría" que el organismo que dirige desde hace siete años, "la mejor federación del mundo", mantuviera la "ambición", al mismo tiempo que advirtió que el 'Viejo Continente' debe "reforzar su liderazgo internacional".

"Desde hace un año y medio el cuerpo me pedía trasladar esta filosofía a Europa. Reconozco que fue un momento de tristeza, ha empezado una cuenta atrás para dejar mi casa. Te invade mucha energía por este reto, pero sí tengo pena. Nadie me ha obligado, es una decisión mía, lo que me pedía el cuerpo", confesó Garbajosa en una comparecencia en el Museo FEB, en Alcobendas.

Desde allí, el mandatario valoró su reciente elección por la Asamblea de FIBA Europa como nuevo presidente de la organización para los próximos cuatro años, en una reunión que tuvo lugar este sábado en Múnich (Alemania), obteniendo el apoyo de 35 de los 50 presidentes federativos presentes.

Así, Garbajosa está obligado a dejar su cargo como presidente de la FEB en un plazo máximo de tres meses. "Hace 7 años tuve el honor de dirigir la FEB, he dado mi vida, muchas más horas de lo que la salud recomienda. Tengo el honor de tener al mejor equipo del mundo", comentó a los medios de comunicación en su intervención inicial.

"Dejo un gran equipo con una mecánica de trabajo perfecta. Están totalmente identificados con una filosofía de trabajo, con una ACB con una colaboración extrema con la FEB. Dejo un baloncesto unido y una FEB fuerte. Le pediré a mi sucesor que siga con la filosofía de crecimiento, la FEB no tiene límites", señaló sobre el futuro del ente federativo nacional.

Garbajosa recordó que "la colaboración es que la gente se sienta parte de un proyecto", por lo que aconsejó a la persona que le suceda en el cargo que la clave es "convencer de que 'ese' es el proyecto". "Cuando consultas y hablas es mucho más fácil que se sientan parte", remarcó sobre su metodología.

"Reforzar el liderazgo internacional"

"Al que venga le digo que no le voy a llamar, pero estaré a su disposición siempre, esta es mi casa. Le pido mantener la ambición, ahora somos la mejor federación del mundo. Aunque te lleves un revés y haya fracasos, me encantaría que se mantuviera", pidió.

El de Torrejón de Ardoz admitió que era "un día de enorme alegría", porque consigue un "objetivo personal", aunque también sentía "tristeza". "Hemos trabajado con mucho respeto, pero con mucha influencia en todos los organismos con los que colaboramos. Cuando la gente piensa en la FEB como una casa acogedora y amable, me voy con la conciencia tranquila, cuando te dejas todo no puedes dar nada más", reiteró "el hombre más privilegiado del mundo".

Como primeros retos en su nuevo cargo, Garbajosa ya destacó dotar de "herramientas" a las federaciones "para que puedan crecer" y la "unión" en el baloncesto europeo. "El mundo está cambiando, el 3x3 necesita un impulso. Europa tiene que reforzar ese liderazgo internacional, hay que darle un impuso importante al baloncesto femenino, es un producto con un margen de crecimiento brutal. Hay que hacer crecer a todas las federaciones de manera conjunta, Europa tiene que ejercer un liderazgo colaborativo", resaltó.

Aunque la primera meta para Garbajosa al frente de FIBA Europa será "tender puentes con todos los estamentos, intentar buscar acuerdos con la Euroliga". "Un acuerdo global, siempre respetando las selecciones y las ligas domésticas", agregó, aunque señaló que "todavía" no ha iniciado los contactos para arrancar con ese diálogo.

"Mi eslogan fue 'mejor juntos' y lo quiero hacer en Europa, en torno a un proyecto común. Defendiendo los intereses de Europa, el crecimiento, pero siempre con una lealtad extrema. La mejor forma para crecer es colaborando juntos", reiteró.

Finalmente, el mandatario bromeó sobre estos siete años al frente de la FEB en los que desarrolló "insomnio perenne" y "muchas más canas". "Tengo muchas horas que devolverle a mi familia", ironizó sobre un proceso en el que ha aprendido "muchísimo" a "escuchar". "Mezclar experiencia, sabiduría y mi juventud. Tengo una gran virtud: rodearme de gente leal y experta. Gente veterana junto a mi frescura e irreverencia. Esa mezcla me ha permitido crecer y aprender", zanjó.