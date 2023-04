El debut de la española Paula Badosa en la presente edición del WTA 1000 Madrid estuvo plagado de sobresaltos que terminó por resolver en tres sets (6-3, 4-6 y 6-4), para situarse en la tercera ronda del torneo.

La española consiguió una victoria agónica, en dos horas y media ante una adversaria en repercusión en el circuito femenino que debutó el pasado miércoles en el encuentro de primera ronda ante la checa Barbora Strycova.

Badosa, que cumple su quinta edición en el Mutua Madrid Open con las semifinales que logró en el 2021 como tope hasta ahora, jugará en tercera ronda contra la estadounidense Coco Gauff, sexta favorita, que ganó a la también española Irene Burillo por 6-4 y 6-1.

"Estaba muy nerviosa. Llevaba el partido bien pero se me ha complicado y al final he podido jugar mejor y gracias al público que me ha ayudado mucho he conseguido sacar el partido adelante", dijo Badosa al final del encuentro, en la pista central de la Caja Mágica.

"Me hubiera gustado llevar más partidos o más días aquí porque en Madrid la bola vuela mucho y bueno, ya está, he conseguido seguir. Hace mucho calor, he estado con nervios porque quiero hacer lo bien aquí, he estado al límite pero contenta porque he conseguido sacarlo adelante", añadió la española que nunca se había enfrentado a Cocciaretto y que pidió asistencia del fisioterapeuta tras el segundo set, por molestias en el gemelo derecho.

Badosa acompaña a tercera ronda a Rebeka Masarova que previamente se impuso a la croata Donna Vekic, vigésima favorita, por 6-1 y 7-6(5) y jugará ante la griega Maria Sakkari en el tercer tramo.

Fuera de la competición queda Irene Burillo que cayó ante Gauff, rival de Badosa.