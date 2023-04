Randri García, técnico del Alhama de Primera División Femenina, está en el punto de mira por unos supuestos abusos que habría cometido con sus jugadoras. Una de su ex futbolistas, la tinerfeña Nazaret Segura, ha llegado a declarar que dejó el fútbol por culpa de este entrenador cuando ella jugaba en las filas del Alhama.

Ha sido la primera en dar la cara, aunque otras jugadoras la han secundado. La exintegrante de la plantilla del Alhama concedió una entrevista en la Cadena Ser para hablar de su experiencia con el entrenador y las secuelas que arrastra.

Nazaret, visiblemente afectada, habló sobre su situación actual: "Ahora mismo estoy con psicólogos y demás". La futbolista relató su difícil experiencia con el entrenador del equipo de Murcia, Randri García.

"Dejé el fútbol por el entrenador. Me insultaba, me decía que estaba gorda. Me decía que tenía que bajar de peso y lo decía delante de todas", expresó Nazaret, confirmando varias informaciones que señalaban a García como un técnico que insultaba y menospreciaba a sus jugadoras.

Las lágrimas afloraron en los ojos de Nazaret mientras compartía sus sentimientos: "Mira lo pienso y me dan ganas de llorar otra vez. Al final tú tienes una ilusión desde pequeñita, que aquí del fútbol de Tenerife es súper difícil salir, y luego sales y te encuentras con esta persona que te hunde".

La futbolista también reveló que no fue la única afectada: "Conozco a más jugadoras que se fueron por culpa de él. Y son muy buenas jugadoras. Y todo por él, porque te grita, te insulta. No te valora, no te da explicaciones, cómo es su equipo, en su pueblo, que lo creó él, pues te jodes".

Nazaret, en su valiente confesión, evidenció los abusos y maltratos que sufrió por parte del entrenador, lo cual la llevó a dejar su pasión por el fútbol. Sin embargo, también destacó la importancia de buscar ayuda profesional para hacer frente a las secuelas emocionales de esa experiencia.