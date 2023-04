Un dictamen del Barça de Laporta afirma que Bartomeu pagó el doble por los servicios de redes sociales

El Barça del Joan Laporta vuelve a atacar a la anterior junta directiva del club dirigida por Josep Maria Bartomeu. El FC Barcelona ha presentado un dictamen pericial, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, en el juzgado que instruye el caso Barçagate sobre presunta administración desleal y corrupción en el que asegura que la entidad pagó 1,1 millones de más por el servicio de seguimiento de las noticias y comentarios sobre el club que aparecían en internet y las redes sociales entre el 2017 y el 2020.

El dictamen concluye que la contratación de esta labores a las empresas del conglomerado NS Group, entre ellas I3 Venture, “carece de racionalidad desde el punto de vista técnico económico” y que los informes que remitían al club retenían “abundancia de datos, poca información y escasísimo conocimiento aplicable”. El abogado de Bartomeu, José María Fuster Fabra, ha afirmado que están esperando a que los Mossos d'Esquadra entreguen su informe final para presentar ellos su pericial.

El análisis del FC Barcelona entregado ahora en el juzgado sostiene que el coste anual que habría tenido que pagar el Barça por las labores de monitorización de las redes sociales e internet “no deberían alcanzar en ningún caso los 400.000 euros” anuales. Es decir, 1,2 millones de euros en las tres temporadas (2017-2020) en las que fueron contratadas las diferentes empresas de NS Group.

El club, detalla el dictamen, firmó el primer año contratos con este grupo por 1.107.500 euros y en el segundo y el tercero por 947.700 euros cada periodo, en total algo más de tres millones de euros. Sin embargo, no se pagó toda esta cantidad, al rescindirse el acuerdo, y la entidad azulgrana acabó desembolsando 2,3 millones de euros, una suma bastante superior, al entender del perito, por el coste de estas labores, incluyendo el beneficio del 25% para NS Group.

La utilidad o no de la labor

El dictamen cuestiona la utilidad de los informes realizados por NS Group sobre ese control de redes sociales. Ninguno de los trabajadores del FC Barcelona entrevistados conocía los servicios contratados por el club a las empresas, aunque admite que uno de los empleados aseguró en su declaración judicial conocer algunos de esos estudios, pero que “fue categórico al decir que no los usaba dada su inutilidad”. El perito argumenta que si esos informes periódicos elaborados por esa empresa no llegan a los equipos técnicos del club “no se pudieron implementar y no tuvieran aplicación práctica".

A su entender, “no se dio visibilidad en el proceso de contratación a los técnicos” del Barça, “como se hace habitualmente” y, por lo tanto, no pudieron detectarse “duplicidades técnicas y humanas” que hubieran hecho “eficiente la contratación”. El perito incide que muchos aspectos de esos servicios podrían haberse realizado internamente en la entidad. En concreto, apunta que el Barça disponía entonces de perfiles con las competencias necesarias para llevar a cabo esas labores.

Una rutina interna

En este sentido, el dictamen pericial subraya que el Barça “ya venía realizando su rutina diaria” de servicios de monitorización, extracción de datos, análisis e implementación alrededor de las conversaciones en internet, publicaciones en medios de comunicación digitales y perfiles en redes sociales que hablan de la entidad. “Por lo tanto”, agrega, “no se entiende como no se tuvo en cuenta el organigrama técnico interno del FC Barcelona" para la contratación de NS Group.

En ninguno de los contratos firmados “se adjuntas análisis previos” que justifiquen el encargo que se efectuó, en opinión del perito. “No se han encontrado solicitudes oficiales por parte de las personas responsables de los departamentos del Barcelona en el periodo analizado evidenciando las necesidades por las que se pusieron en marcha” esos contratos, recalca. Además, indica que habían otras soluciones técnicas que resultaban más económicas a las finalmente utilizadas por NS Group.