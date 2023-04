La Liga se acerca a su recta final con el ganador prácticamente decidido a favor del Barcelona, pero una interesante pugna por la segunda plaza por la que nadie apostaba hace apenas dos meses. El Real Madrid ve peligrar su segunda posición ante la remontada de un pujante Atlético de Madrid que ha disparado sus prestaciones tras el regreso del fútbol doméstico a la conclusión del Mundial.

El mejor tras el Mundial

Los de Simeone han sumado 39 puntos tras la disputa de la Copa del Mundo de Qatar. Los rojiblancos han ganado doce partidos, empatando tres y perdiendo solo uno, ante el Barcelona. Los azulgrana han sumado 35, mientras el Real Madrid ha logrado 27 puntos, incluidos los de Cádiz, por detrás del Villarreal (26) y Real Sociedad (25), tras sumar 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Siendo, como ha sido, una temporada complicada para los atléticos al quedar eliminados de las competiciones europeas con el consiguiente perjuicio económico, que le ha llevado a ingresar entre 25 y 30 millones de euros menos de los presupuestados, lograr ahora la segunda posición sería una sensible ayuda de las arcas colchoneras. Si se repite la proyección de ingresos de la pasada temporada en Liga, el segundo ingresará en torno a siete millones más que el tercero, lo que sería de gran ayuda para las maltrecha economía atlética. Algo a lo que se sumaría el dinero que se ingresaría por ir a Arabia Saudí a jugar la Supercopa de España la próxima temporada, derecho que se ganará automáticamente el segundo sin tener que esperar ninguna carambola.

En la pasada temporada el Real Madrid quedó campeón con 86 puntos y el Atlético fue tercero con 71. Hay que retrotraerse hasta el final de la temporada 2020-21, cuando los rojiblancos le ganaron a los blancos la liga en un sprint final muy competido por dos puntos (86 a 84). El Atlético superó al Madrid en la consecución de las dos Ligas del Cholismo (2013-14 y 2020-21), en la 2017-18, tres puntos más, y la 2018-19, con ocho más que los blancos. Aunque el punto de inflexión fue la final de Copa ganada en el Bernabéu en 2013 ante el Real Madrid, que Simeone marcó como el inicio de una nueva era, una época en la que los colchoneros tratan de pelear al Madrid su supremacía deportiva. Esta sería, por tanto, la quinta vez en que los del Cholo quedarían por encima en las últimas 11 temporadas, lo que confirmaría que los blancos no son un equipo con regularidad en competiciones largas y que los de Simeone sí son fiables con su mentalidad de partido a partido.

Morbo en la grada y en el vestuario

El vestuario y la afición atlético no esconden que el 'sorpasso' al Real Madrid es un aliciente de cara a este tramo final de Liga. "Quedar segunda es un objetivo tan ambicioso como real. Y que sea el Real Madrid el rival es obvio que motiva más", advertía con discreción Koke. El propio Simeone hablaba del asalto a la segunda plaza: "Siempre me centro en lo que el equipo puede hacer, que crezca y se sienta fiable. Necesitamos seguir en esta línea y no mirar a otro lado". La afición sueña con quedar por encima de los madridistas para sacudirse las malas sensaciones de esta temporada. El 'sorprasso' es el peculiar título que el vestuario le quiere ofrecer a su parroquia ahora que no tienen trofeos que levantar. El morbo de descolgar a un Madrid que está más pendiente de revalidar el título en la Champions y recuperar el de Copa, que no ganan desde hace nueve años, seduce a los atléticos.

Además, de cara a la Champions de la próxima temporada, también sería un alivio para los de Simeone porque caerían no es lo mismo caer en el bombo 2 que en el 3, ya que al caer en el primero lo harán junto a rivales de más entidad que evitarán en ese sorteo. Todo son beneficios, económicos, deportivos y, sobre todo, anímicos para un Atlético que ha recuperado la sonrisa. Pero los de Ancelotti tienen claro que no se lo van a poner fácil a los rojiblancos porque, entre otras cosas, el futuro del italiano en el banquillo blanco dependerá, además de los títulos que sume al final de curso, de la sensación que deje en esta recta final. Y abandonarse no sería una buena idea.