Por su parte, Baena aboga por que "la justicia haga su trabajo" y "quiere volver a centrarse en su profesión para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos", después del revuelo mediático formado desde que ocurrió la agresión en la noche del sábado en el Santiago Bernabéu.

Este ha sido el comunicado de Baena: "El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid". Tras lo sucedido, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra manera, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan.

Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparrable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia

En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi equipo a cumplir sus objetivos"