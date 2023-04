Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar el partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona en el Camp Nou. El italiano dejó claro que "la idea no es volverse loco para marcar un gol, porque lo podemos marcar en el minuto 90. La idea es controlar el partido bien y manejarlo. Si haces un partido completo vas a marcar. Estuvimos muy cerca de ganar el último partido en el Camp Nou. La línea no va a cambiar. Queremos jugar un partido completo, a nivel de juego los dos últimos no han salido mal pero no acertamos arriba. Estos partidos se deciden por pequeños detalles, no por un cambio de sistema".

Modric y Kroos, intocables o ¿titulares? Sobre los posibles titulares en este partido, Carletto mandó un mensaje enigmático: "Kroos y Modric son intocables, pero eso no quiere decir que vayan a jugar mañana. Intocables hay muchos, pero después hay que elegir un once. Tengo que pensar en los recursos que tengo en el banquillo. Empezar no es lo más importante... Lo importante es ser protagonista". A vueltas con el once, escondió sus cartas respecto a si su apuesta será por la energía de los jóvenes o la experiencia de los veteranos: "La energía es importante, como lo es una salida eficaz desde atrás porque te puede generar ventaja en las transiciones. La experiencia que tenemos es una aspecto importante también. Son todas cosas que se pueden evaluar. Pienso que la energía es importante, pero no es lo único". El árbitro y el VAR Preguntado por el protagonismo arbitral y el VAR, Ancelotti se desmarcó de este debate: "Prefiero pensar en el partido y no en lo que van a pitar ni en el VAR". Y más categórico fue cuando le preguntaron por su futuro: "Yo de mi futuro no hablo". El técnico madridista evitó las comparaciones con Xavi, que le ha ganado los tres últimos clásicos: "Es muy complicado hablar de enfrentamiento individual entre los entrenadores. El Barça nos ha ganado los tres últimos partidos y ahora es momento de ganarles".