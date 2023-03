El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, ha ofrecido este viernes una nueva lista de convocadas para los amistosos contra Noruega y China. Es la última llamada antes de la definitiva con las jugadoras que irán al Mundial de Nueva Zelanda y Australia que se disputa en julio. La gran novedad en la relación ofrecida por Vilda es Irene Paredes, jugadora del Barcelona y capitana de la selección que apoyó a las '15 rebeldes', aunque no firmó el comunicado. Eso le costó la exclusión del fútbol de selecciones, como a Jenni Hermoso, que regresó en la convocatoria previa, la de la Copa de Naciones.

El Real Madrid, el que más jugadoras aporta

Las elegidas por Jorge Vilda son: Misa Rodríguez (Real Madrid), Enith Salon (Valencia), Elene Lete (Real Sociedad), Ivana Andrés (Real Madrid), Irene Paredes (Barcelona), María Méndez (Levante), Sheila García (Atlético), Olga Carmona (Real Madrid), Paula Tomás (Levante), Jana Fernández (Barcelona), Laia Codina (Barcelona); Maite Oroz (Real Madrid), Irene Guerrero (Atlético), Tere Abelleira (Real Madrid), Claudia Zornoza (Real Madrid), Fiamma Benítez (Valencia); Asun Martínez (Valencia), Jenni Hermoso (Pachuca), Alba Redondo (Levante), Athenea del Castillo (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona), Esther González (Real Madrid) y Eva Navarro (Atlético de Madrid).

Como viene siendo habitual tras el estallido del conflicto, el equipo que más internacionales aporta es el Real Madrid, con ocho representantes, el doble que las jugadoras del Barça que van con la selección. Precisamente, una de las debutantes es azulgrana: se trata de Jana Fernández. La otra futbolista que se estrena es Asun Martínez (Valencia).

Irene Paredes apoyó a las '15 rebeldes'

El conflicto de la selección española estalló el 22 de septiembre, cuando 15 jugadoras remitieron otros tantos correos electrónicos a la RFEF para solicitar su no convocatoria por parte de Vilda, aduciendo no que su "salud" y "estado emocional" no les permitían representar a España con todas las garantías en ese momento. A diferencia de lo que ocurrió en selecciones como Francia, donde la presión de las internacionales le acabó costando el cargo a Corinne Diacre, la RFEF ha cerrado filas sobre uno de sus asambleístas.

Irene Paredes, una de las capitanas de la selección cuando estalló el conflicto, apoyó a las amotinadas, aunque no envió el comunicado, por no estar de acuerdo "con las formas". Lo mismo hizo Jenni Hermoso (Pachuca), que regresó en la lista anterior a la de la jugadora del Barcelona. "Las 23 que han venido son las que se lo merecen", zanjó el seleccionador cuando se le preguntó por la ausencia de estas dos futbolistas en la primera convocatoria tras la rebelión.

¿Entrará Alexia en la convocatoria del Mundial?

La inclusión, primero de Jenni Hermoso y después de Irene Paredes, abre una ventana al regreso para las rebeldes. Alexia Putellas tampoco formó parte del grupo que envió el comunicado, porque en ese momento estaba lesionada. Ella será la clave para la normalización de la convocatoria para el Mundial, al que, sin embargo, llegarían tanto ella como cualquiera de las amotinadas sin un rodaje específico reciente con el cuadro de Vilda. Pero Alexia es una figura de calado internacional que tanto la RFEF como, sobre todo sus patrocinadores, ven imprescindible que esté en Australia y Nueva Zelanda.

Dentro del grupo de 15 jugadoras que rechazaron ser convocadas (Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Sandra Paños, Mapi León, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza, Lola Gallardo, Lucía García, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi y Andrea Pereira) hay diferencias entre las que se mantienen firmes en su desafío a Vilda, en el que tienen más presencia el núcleo de jugadoras del Barcelona, y otras que están por la labor de tender puentes y resolver el problema para poder estar en el Mundial.

Los dos próximos encuentros de la selección se disputarán en el Estadio Palladium Can Misses de Ibiza a las 18:00 horas. El partido ante Noruega, número 12 del ranking FIFA, se celebrará el jueves 6 de abril. Posteriormente, el 11 de abril, se medirán con China, 13ª en la clasificación mundial. Ambas selecciones formarán parte de las 32 participantes en el Mundial, de ahí que serán dos test importantes para baremar el estado de la selección a cuatro meses para que inicie el campeonato.