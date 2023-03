Sale el empresario Fernando Chavero, lo hace de mutuo acuerdo, aparentemente convencido a pesar del tumulto vivido en los despachos en el último año, se cierra una etapa sobresaltada en lo jurídico y se abre otra abierta a la tranquilidad, al sosiego, al deseo de avanzar con paso firme, pero poco a poco, sin urgencia, la de David Villa como máximo accionista al frente de la propiedad a través de su multinacional DV7 Group.

El máximo goleador histórico de la selección española de fútbol ha formalizado el traspaso de poderes este martes en el edificio Intempo de la capital turística. Lo ha hecho rodeado de sus colaboradores más estrechos, de referentes nacionales como Guillermo Amor, que da nombre al estadio en el que juega el ahora equipo del Guaje, su excompañero en el Valencia CF Claudio "Piojo" López, y respaldado por las autoridades de la ciudad, convencidas, después de unos meses complicados para la entidad, de que la entrada del campeón del Mundo y de Europa con La Roja es lo mejor que le podía pasar al club, que compite en Regional y, "con paciencia", aspira a acercarse al fútbol profesional.

"Hoy es un gran día", dijo Villa, quien deseó trasladar a Benidorm "todo lo que soñaba que podía hacer por el fútbol cuando me retirara". "Queremos desarrollar el fútbol base, pero no solo de niños y niñas, sino también de los entrenadores y dejar un legado. Queremos trabajar desde la base y lo que podemos aportar es trabajo, ilusión, ganas y esfuerzo", explicó el asturiano.

"El fútbol base es mi pasión. Hay que buscar después de los Messi o Cristiano", añadió el que fuera jugador de Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Sporting de Gijón, entre otros equipos, quien aclaró que los objetivos del grupo no son "para ya".

"Los resultados llevan un tiempo. Hay que tener paciencia y hacer las cosas bien porque al final saldrá. No hay prisa, pero no queremos quedarnos parados", explicó Villa, quien desveló que está "contento con la marcha del equipo", al que no le va a "exigir el ascenso". El CF Benidorm es quinto en el grupo 7 de Primera Regional, a 16 puntos del líder, El Campello, a falta de 7 jornadas para el final de la temporada regular.

"No traemos una varita mágica. Lo más importante es conectar con la comunidad. No podemos ir a una ciudad o país sin que la gente a la que va dirigida no disfrute del proceso", explicó el Guaje, quien desveló que mantiene un vínculo sentimental con Benidorm, ya que veraneó en la localidad durante varios años cuando era niño.

Junto al nuevo máximo accionista del club estuvieron el CEO de la empresa DV7 Group, Víctor Oñate, y de Jordi Bruixola, ex director general del Castellón, que se encargará de dirigir el día a día de la entidad. Este último indicó que para él "es una enorme responsabilidad conseguir que esta ciudad pueda sentirse orgullosa de su equipo".

"Queremos aportar fútbol total, que es educar, formar en el fútbol base y después, con el primer equipo, ir escalando posiciones porque el Benidorm no puede estar en una categoría tan baja por prestigio del fútbol y de la ciudad", señaló Bruixola, quien deseó "abrir el club a todo el mundo".

Nuevas señas de identidad

El CF Benidorm contará con un nuevo escudo que será utilizado a partir del próximo año. El logo está formado por la silueta de la isla con una B y olas de mar. Oñate calificó de paso "ilusionante" para la trayectoria de su grupo empresarial, que arrancó "como un sueño de David cuando estábamos en Nueva York".

"Somos un grupo de personas que queremos ayudar a David a dejar un legado y transmitir la experiencia acumulada en el fútbol, con visión internacional porque la compañía tiene raíces fuertes en Estados Unidos, Sudamérica y Japón", explicó. "Queremos que todos los niños que juegan en nuestras escuelas conozcan Benidorm y construir un proyecto del que se sienta orgullosa la gente de la ciudad", señaló Oñate.

La presentación contó con mensajes en vídeo de tres de los jugadores de fútbol profesionales más importantes que ha dado la ciudad, como Guillermo Amor, Antonio López y Vicente Blanco 'Tito'. Los tres agradecieron a DV7 Group su apuesta por su ciudad natal y desearon que pueda llevar al equipo a categorías semi profesionales.

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, dio la bienvenida al nuevo proyecto y aseguró que los nuevos dirigentes y se mostró convencido de que Benidorm se convertirá en un referente del fútbol con este proyecto "como ya lo es de la música".

El todavía presidente del Benidorm, José Santiago López, recordó la creación del club desde la nada en 2017 y destacó que la mejor noticia desde su fundación ha sido la llegada del grupo de Villa para consolidar y hacer crecer el proyecto.

El alcalde Benidorm, Toni López, cerró el acto subrayando la apuesta por el fútbol de su ciudad y agradeció "la discreción y el conocimiento" del nuevo grupo gestor. "En esta ciudad estamos acostumbrados a crecer hacia arriba en poco espacio, por eso es tan importante la cimentación y una buena base", afirmó en relación al trabajo de cantera.