Donostiarra de nacimiento y de corazó, Martín Zubimendi vive fuera del fútbol como un chico más de su edad. Se expresa con naturalidad y no es amante de las extravagancias. Los hobbies más sencillos le llenan y disfruta plenamente de una ciudad que lo tiene todo para disfrutar.

Zubimendi explicó a Prensa Ibérica que su día a día no tiene nada realmente especial. Tras los entrenamientos, por la tarde, le gusta pasear por la montaña, donde reside, y cuidar a su perro. Eso sí, Martín matiza que tampoco es partidario de ampliar en exceso el número de animales de compañía: “Tengo uno y le tengo mucho cariño, me gusta hacer planes con él, pero tampoco es que me encanten...”.

El jugador explica que vive “cerca de una montaña, en San Sebastián. Por las tardes, cuando puedo, me voy a pasear, tranquilo, con buenas vistas. Solo con el perro, que está bien”.

Padel y fútbol

Zubimendi está muy unido a su cuadrilla. Los colegas de siempre con los que no ha perdido el contacto: “Por suerte sigo viendo en San Sebastián. Allí están mis amigos y cuando puedo, quedo con ellos”.

En verano, es habitual ver al centrocampista en la playa de Gros y el gusanillo del fútbol le aparece rápido. “Si sacan un balón, no me puedo quedar tumbado, juego con ellos”, dice con alegría.

La exigencia del fútbol le deja poco margen para prácticar de otros deportes, más allá de cuando está de vacaciones cuando se decanta por la pala :“Ahora está muy de moda el pádel, los amigos me meten mucha caña, pero ahora no puedo hacerlo. En verano es distinto”.

Zubimendi pertenece al grupo de futbolistas que les gusta ver los partidos por televisión. Conoce al detalle a los rivales y le encanta analizarlos. El futbolista confiesa que”he sido de ver mucho fútbol, cualquier liga. Ahora intento no verlo tanto, para desconectar y relajarme, pero ee puedo el deseo de ver. Veo mucha Liga española. Este año he empezado a ver la Premier, pero sobre todo la Liga. Ver rivales y analizar un poco”.

Otro de sus hobbies es el ajedrez. Un deporte de pensar mucho, como le corresponde a un medio centro que debe organizar a todo un equipo.