La declaración íntegra de Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria

Después de un escrito en que trató de responder a la Agencia Tributaria sobre la actividad realizada por Dasnil 95 SL, José María Enríquez Negreira afrontó personalmente, en octubre de 2021, el interrogatorio de los inspectores. Esta es la transcripción:

Sobre el comité de árbitros

Inspección: ¿Qué cargos ha tenido en la Federación Española de Fútbol?

Negreira: He sido vicepresidente del comité de árbitros desde hace 25 años hasta hace 2 años y medio. Era uno de los tres vicepresidentes del comité de árbitros junto a Medín Prego y Franco Martínez. El presidente era Sánchez Armenio.

Inspección: ¿Qué obligaciones tenía como vicepresidente del comité de árbitros?

Negreira: Nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros (el acta) después de cada partido y puntuarlos. En función de esa puntuación el árbitro podía ascender de categoría. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar charlas técnicas (formaciones) a los árbitros. Reunirnos con los presidentes regionales.

Inspección: ¿Entre sus funciones estaba nombrar a los árbitros?

Negreira: No, designaba eI presidente.

Inspección: ¿Cuánto cobraba por ser vicepresidente?

Negreira: No cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona.

Inspección: ¿Por qué dejó de ser vicepresidente?

Negreira: Porque José Mº Villar (presidente de la Federación) tuvo problemas con la justicia y dejó de ser presidente de la Federación. El nuevo presidente (Rubiales) prescindió de toda la directiva anterior.

Sobre el FC Barcelona

Inspección: ¿Qué servicios le prestaba usted a través de Dasnil al FC Barcelona?

Negreira: Ir a ver los partidos (personalmente o a través de compañeros exarbitros) y estar informado del porqué se habían tomado decisiones. El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos (esto es una hipótesis personal nadie me lo ha dicho directamente). Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral

lnspección: ¿Cuánto tiempo hace que prestaba estos servicios?

Negreira: Hace unos 13 años.

Inspección: ¿Cómo lo facturaba?

Negreira: Primero a través de NILSAD y luego DASNIL.

Inspección: ¿EI momento en el que deja de ser vicepresidente del comité arbitral coincide con el momento en que deja de prestar servicios para el Barcelona?

Negreira: Sí, el Barcelona lo decidió unilateralmente. De hecho, le envié una carta a Bartomeu y me quejé de incumplimiento de contrato, después le llamé, pero no me cogió el teléfono.

Inspección: ¿En qué cuenta cobraba las facturas del Fútbol Club Barcelona?

Negreira: Por la cuenta bancaria del Banco Sabadell.

Inspección: ¿Alguna vez parte de lo que cobraba lo ha devuelto a alguien?

Negreira: No, lo destinaba a DASNIL o a mi mismo.

Inspección: ¿Con lo que recibía del Fútbol Club Barcelona alguna vez ha pagado a algún árbitro o exárbitro?

Negreira: No.

Inspección: ¿Quién era su persona de contacto en el Fútbol Club Barcelona?

Negreira: Rosell y Bartomeu.

Inspección: ¿Se reunía usted periódicamente para prestar asesoramiento?

Negreira: Los veía como mucho 6 veces al año.

Inspección: ¿Existe algún documento, informe o similar en el que se incluyan las conclusiones del asesoramiento que prestaba a través de DASNIL al Fútbol Club Barcelona?

Negreira: No.

Inspección: ¿Cómo enviaba las facturas al Fútbol Club Barcelona?

Negreira: Por correo electrónico.

Inspección: Entonces si solo se reunían como mucho 6 veces al año y no había informes escritos, ¿por qué le pagaban los importes facturados por DASNIL que son los siguientes? (Se le muestra tabla)

Negreira: Porque así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona, que todo era neutral.

Otras cuestiones

Inspección: ¿Por qué cobraba (su hijo) Javier de DASNIL?

Negreira: Por gestionar DASNIL cuando yo estaba enfermo.

Inspección: ¿Su hijo Javier hacía informes arbitrales para Dasnil?

Negreira: No.

Inspección: ¿Entre los servicios que usted facturaba a Fútbol Club Barcelona incluía informes elaborados por su hijo?

Negreira: NO.

lnspección: ¿De qué conoce a Josep Contreras?

Negreira: Lo conozco de dos o tres veces.

Inspección: ¿Le presentó a Contreras a Javier?

Negreira: No.

lnspección: ¿Sabe si su hijo Javier ha hecho alguna obra, proyecto de obra, o diseño de interiores a Contreras?

Negreira: No lo sé.

Inspección: ¿Sabe sí su hijo ha hecho alguna sesión de coach a Contreras?

Negreira: No, de coach no, quizá de otra cosa. De coach no tiene sentido por la edad.' El Sr. Contreras es una persona muy mayor.

Inspección: ¿Sabe si su hijo ha hecho alguna sesión de coach algún jugador o directivo del Fútbol Club Barcelona?

Negreira: No lo sé.

Inspección: ¿Conoce la empresa TRESEP?

Negreira: No, no la conozco.

Inspección: ¿Usted ha elaborado artículos para el Mundo Deportivo?

Negreira: No, los hacía mi hijo yo solo ponía el nombre para que tuviera más gancho.

Inspección: ¿Lo que le pagaba el Fútbol Club Barcelona tenía algo que ver con que usted (en su caso a través de su hijo) opinara a favor del Barcelona en Mundo Deportivo?

Negreira: No.