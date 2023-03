Fernando Alonso ha encajado con buen humor la sanción que le ha dejado sin podio, el número 100 de su carrera, en Arabia Saudí. La noticia que le dejaba sin tercer puesto al doblarse los 5" de penalización iniciales por considerar que no los cumplió totalmente en el pit stop, le ha llegado a Fernando cuando ya había compartido fotos y champagne con Pérez y Verstappen en el cajón de Jeddah. Y de ahí que el asturiano se lo haya tomado mejor de lo previsto.

"¿La sanción? Me da igual, que nos quiten lo 'bailao'. El podio lo hemos podido celebrar con todos nuestros espónsors y en la pista hemos sido el segundo coche más rápido tras los Red Bull", ha valorado Fernando en declaraciones a DAZN tras conocer la decisión de la FIA,

"No sé si va quedar así, porque al parecer el equipo no está de acuerdo... es igual, los comisarios han tenido 35 vueltas para pensarlo y poner esa penalización. Si me lo hubieran dicho antes por radio habría tirado más al final de carrera porque tenía algo más y he controlado a Mercedes y Ferrari como quería", ha reconocido Fernando.

"He cometido un error, por la colocación en la parrilla, me he puesto demasiado a la izquierda. Y después, con la segunda sanción, la FIA lo ha hecho bastante mal, han quedado mal porque han tenido una hora y mientras tanto nosotros hemos estado en el podio con champagne y los patrocinadores", ha insistido el bicampeón español. "Duele quizá que te lo quiten así después de haberlo luchado en pista pero estoy contento porque hemos vuelto a ser los mejores después de los Red Bull".