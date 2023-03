Vinicius sigue en el ojo del huracán. El delantero del Real Madrid volvió a marcar y ya suma 20 goles y 11 asistencias. La pasada temporada acumuló 22 goles y 20 asistencias, registros que superará si sigue la progresión que lleva esta temporada. Lo que confirma que se ha estabilizado en la excelencia, siendo el jugador más determinante del Madrid, por encima incluso de un Benzema que no atraviesa por su mejor temporada. Se da la circunstancia de que sus últimos 6 goles en La Liga los ha marcado en casa. No anota fuera desde el 28 de agosto de 2022.

El más castigado y el que más faltas hace

El brasileño también sigue siendo protagonista por ser objeto de las faltas de los rivales, por ver muchas tarjetas amarillas y por sus encontronazos con los árbitros. Vinicius es el jugador que más regates ha realizado (72) y más faltas recibe (89) en la Liga. Pero además ha visto 8 amarillas, a tres de Baena y Carmona, los más tarjeteados, y es el jugador que más faltas ha hecho (53). En la victoria ante el Espanyol volvió a ver la tarjeta en una jugada que generó las protestas del futbolista, de su entrenador, Carlo Ancelotti, y de la grada. De hecho, Figueroa Vázquez fue abucheado y pitado por el Bernabéu y escuchó gritos de ¡Corrupción en la Federación!

Vinicius, que una vez más fue el jugador más castigado por los rivales, habló al final del partido sobre el tema arbitral cansado de ser amonestado por los trencillas y castigado por los contrarios: "Cuando los demás hacen falta no sacan amarilla. Cuando yo hago la primera, amarilla para mí. No quiero que me protejan, quiero que piten lo que es. Cuando llevan 15 faltas, le sacan tarjeta en el minuto 89. Para eso que no la saque y no perdemos tiempo”.

Carlo Ancelotti también tuvo unas palabras para defender a su delantero, del que dijo: "Muchas de las tarjetas que ha visto Vinicius son por las protestas, pero ante el Espanyol me ha parecido ejemplar la actitud de Vincius, porque no ha protestado, no ha dicho nada. Debe jugar así. Está claro que ha visto demasiadas amarillas para las faltas que les hacen a él".