El nuevo fracaso del PSG en la Champions deja en el aire el compromiso de Qatar en el club

Después del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), Francia podría decretar como festivo el 9 de marzo. Sería el Día del Consuelo de los Aficionados del PSG. La derrota del París Saint-Germain por 2-0 contra el Bayern de Múnich y la consiguiente eliminación en los octavos de la Liga de Campeones representa su enésimo fracaso europeo. Unos tropiezos que ya empiezan a ser una tradición, para desgracia de los aficionados del conjunto parisino y alegría de aquellos que sienten antipatía por este equipo catapultado a la élite del fútbol a golpe de talonario.

Desde que Qatar compró el club parisino en 2011, al PSG siempre se le ha resistido la Champions. Lo persigue una leyenda de equipo maldito en el torneo por excelencia del fútbol europeo. De las últimas siete ediciones de la Liga de Campeones, en cinco quedó eliminado en los octavos de final. Algunas de estas eliminaciones fueron humillantes, como la remontada 6-1 del Barça en 2017, petrificada en la memoria de los franceses y que hizo que la palabra remontada en español se adoptara en el lenguaje corriente del país galo. Otras fueron más ajustadas, como contra el Bayern, en que quedó reflejada la preponderancia del juego colectivo ante las estrellas.

Europa es la piedra en el zapato del PSG. Una piedra que hace tambalear todo el castillo construido por Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, y Qatar Investment Authority, un fondo soberano del país del Golfo. Como ya resulta habitual en Francia, tras otro fracaso europeo, la prensa gala reconoce este miércoles sus dudas sobre el futuro de este proyecto que combina el fútbol, la geopolítica y muchos petrodólares.

Dudas más allá de lo deportivo

“¿Cómo será el París de la próxima temporada?”, se pregunta el diario L’Équipe. Los primeros nombres señalados son, sin duda, deportivos. Por un lado, el entrenador Christophe Galtier. Por el otro, el tridente galáctico, Messi, Mbappé y Neymar, cuyo futuro está en el aire y de ello dependerá la capacidad del equipo para reestructurarse, teniendo en cuenta que acaparan los tres salarios más altos del universo futbolístico. Al-Khelaïfi ha convocado una reunión de urgencia para el jueves por la tarde. Aunque se especula con la llegada de Tuchel o Zidane al banquillo, “no habrá una revolución, al menos por ahora”, según Le Parisien.

Las dudas sobre el futuro del conjunto parisino van más allá de lo deportivo. “¿Qatar no se cansará de invertir tanto por tan pocos resultados?”, temen desde L’Équipe, principal diario deportivo en el país vecino. Pese haber gastado más de 1.500 millones de euros en fichajes, la anhelada fotografía de Al-Khelaïfi con algunos de sus cracks y la Torre Eiffel en el fondo no deja de ser un sueño frustrado.

Hasta ahora el proyecto de organizar en Qatar el Mundial de 2022 daba poca credibilidad a las especulaciones de que los cataríes podían rebajar su compromiso con el PSG. No tenía mucho sentido de que se desprendieran de su joya antes de tal cita, piedra angular de su geopolítica deportiva. Una vez celebrado el Mundial, ¿podría el emir Hamad Al Thani deshacerse o reducir sus inversiones en el conjunto parisino? A los obstáculos deportivos se le suman también las tensiones actuales con el Ayuntamiento de París por la propiedad del Estadio de los Príncipes. La dirección del club aspira a comprarlo —pertenece a la municipalidad como la mayoría de los campos en Francia—, pero la alcaldesa socialista Anne Hidalgo se opone a ello.

Con un ojo en el United

Estos temores también se ven alimentados por el interés creciente de Qatar por convertirse en el nuevo propietario del Mánchester United. Según la emisora de radio RMC, la fundación catarí Nine Two, propiedad del emir Al Thani, parte como favorita en la carrera para comprar el conjunto de Old Trafford, puesto a la venta recientemente por la familia estadounidense Glazer. Una operación que tendría un coste estimado de unos 5.000 millones de dólares.

“¿El PSG se convertirá en un club satélite de los diablos rojos?”, se pregunta L’Équipe. El rotativo deportivo considera, sin embargo, esta hipótesis poco probable. No solo recuerda que los dos clubs se gestionarían a través de entidades cataríes distintas —el Qatar Investment Authority (PSG) y la fundación Nine Two (Mánchester United) —, sino que el PSG es el equipo preferido del emir, pese a su interés por el conjunto inglés desde hace una década.

Por rivalidades geopolíticas, no resulta descabellado imaginar que Qatar quiere poseer dos de los grandes de Europa, teniendo en cuenta el éxito de Emiratos Árabes con el Mánchester City —aunque también se le resiste la Champions— y el reciente desembarco en el fútbol inglés de Arabia Saudita con la adquisición del Newcastle. Además, el aumento de los precios del petróleo y el gas sirvió para que Qatar superara sus turbulencias económicas durante la pandemia y recuperara músculo financiero. Unos petrodólares que nutren el sueño de Al-Khelaïfi y Al Thani de fotografiarse con la orejuda en el Campo de Marte en París.