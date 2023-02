"Una jugadora profesional no puede vivir con 16.000 euros"

FUTPRO, el sindicato mayoritario de las mujeres futbolistas, solo tiene dos años de vida pero ya se han consolidado como referentes del fútbol femenino español. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) les tuvo que indemnizar por negar el Fondo de Fin de Carrera a sus futbolistas y están en plenas negociaciones con la Federación para el regreso de Alexia Putellas, Irene Paredes y las 15 internacionales a la selección española. Amanda Gutiérrez, su presidenta, reivindica en El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica el futuro de la Liga F (la Primera División Femenina) .

¿Qué aspectos del convenio está tratando de mejorar esta temporada?

El convenio actual fue un paso hacia la profesionalización pero es muy de mínimos. Los puntos más importantes a mejorar son el salario y la parcialidad, regular la maternidad, abordar la lista de compensación, que solo ha conseguido que el talento joven se nos vaya fuera del país, y una mejora del protocolo de acoso sexual y de salud mental.

¿Cuál es el protocolo actual del acoso sexual y la salud mental?

De salud mental no hay ningún protocolo todavía. De acoso sexual sí existe uno, pero cuando sucedió lo de Carlos Santiso, FUTPRO acudió a ese protocolo y no servía porque obligaba a que las futbolistas tuvieran que hablar. Cuando estás en una situación de acoso sexual, tener que dar la cara no es una opción. Tenemos que conseguir que se sientan protegidas. Hemos implementado un botón de denuncia anónima para que cualquier futbolista o miembro del staff pueda denunciar acoso laboral, sexual o mobbing y decidir si identificarse o no. Tienen un espacio para explicar qué ha pasado. Se abre un chat con nosotras totalmente anónimo y partir de ahí nos ponemos en contacto con el club para que activen el protocolo.

¿Es viable ahora mismo implementar el VAR en la Liga F?

Es muy positivo implementarlo, pero tiene que ir ligado a una serie de progresos, como mejorar en la infraestructura y seguir formando al equipo arbitral. Tal y como está ahora la liga tiene que haber una serie de cambios para que la implementación del VAR pueda ser posible.

"La unión que demostraron las árbitras y la estrategia que diseñaron fue clave para conseguir ese aumento tan rápido. Cuando un colectivo lucha todas a una se consiguen las cosas"

¿Aparte del VAR, como sindicato podéis mostrar el descontento de las jugadoras con el nivel de arbitraje?

No nos corresponde. Pero la competición está mejorando y tenemos que mejorar todas con ella. Hay que seguir formando e incentivando a más árbitras y a subir el nivel para que todo mejore.

¿Por qué las árbitras consiguieron una subida de sueldo tan rápida y por qué cuesta tanto en el caso de las jugadoras?

Quien paga a las árbitras no es la Liga sino la Federación. Ellas pedían mejorar sus condiciones e hicieron un parón en la competición, y esto hace perder mucho dinero a los clubes. La unión que demostraron las árbitras y la estrategia que diseñaron fue clave para conseguir ese aumento tan rápido. Cuando un colectivo lucha todas a una, se consiguen las cosas.

"Tenemos una fuga de talentos preocupante y si no mejoramos el convenio van a seguir yéndose. Ahora somos la tercera mejor liga, pero esa posición decaerá"

Vosotras pedíais para las jugadoras 50.000 euros anuales. ¿Cómo se gestiona eso en los clubes muy modestos?

Debemos tener en cuenta que la carrera futbolística es corta, que puede coincidir con tu etapa de vida fértil y que el futuro es incierto. La Liga F rechazó nuestra propuesta directamente. Y los sindicatos, el 8 de febrero, hicimos una propuesta de 35.000 euros anuales en un convenio de máximo tres años. Esa cantidad sí es asumible por todos los clubes. Todas las jugadoras están de acuerdo con que un sueldo de 16.000 o de 19.000 en 2027, que es lo que propone la Liga F, no es suficiente para vivir. Incluso las que están muy por encima de esa cifra no están de acuerdo con que se firme un convenio así porque hace competición decrezca y el talento se te marche a otros países donde el sueldo medio sea más elevado. Al final, no es competitivo.

¿Cree que por eso se han marchado tantas jugadoras a Inglaterra esta temporada?

Por supuesto. No cuidar las condiciones laborales de las futbolistas provoca que se marchen a una competición en la que sí las tienen en cuenta y las consideran el principal activo de los clubes. Tenemos una fuga de talentos preocupante y si no mejoramos el convenio van a seguir yéndose. Ahora somos la tercera mejor liga, pero esa posición decaerá.

AFE indemnizó a FUTPRO por no permitir a las futbolistas no afiliadas a AFE a acceder al Fondo Fin de Carrera ¿Por qué lo aceptaron las jugadoras en un principio?

Por desconocimiento. En la propia web de AFE indicaba que sí eras mujer, tenías que estar afiliada a ellos. Y las jugadoras, por simple desconocimiento, no se hacían la pregunta de por qué por ser mujeres tenían que estar afiliadas. Muchas de ellas nos informaron de que habían recibido un correo electrónico en el que se les negaba el Fondo por estar afiliadas a FUTPRO. Nos pusimos a investigar y presentamos una demanda. La Audiencia Nacional entendió que había discriminación.

¿Podían plantearse María Alharilla y Marta Corredera ser madres antes de la liga profesional?

Es muy gratificante pero no es gracias al Convenio porque no se prevé nada sobre la maternidad. Únicamente se establece que si te quedas embarazada puedes renovar un año más, pero les protegen las leyes laborales. Me sorprendió mucho en el caso de Sara Bjork [ganó un recurso contra el Lyón por impagos durante su embarazo], que en un país europeo no haya leyes que protejan a una mujer embarazada. La actuación del Levante UD y el Real Madrid ha sido muy buena, ambos se han interesado y se han volcado, como debería ser.

¿Qué quiere incluir en el próximo Convenio Colectivo referente a la maternidad?

Acceso a guarderías durante el entrenamiento, la posibilidad de viajar con el bebé, habilitar salas de lactancia, y sobre todo, el tema del cobro. El Convenio ofrece el 100% del sueldo en caso de incapacidad laboral, pero en el aspecto práctico la maternidad no es una incapacidad propiamente dicha. Queremos que la baja de maternidad contemple la totalidad del sueldo de la jugadora.

"En España la ley obliga a los futbolistas a acudir a la llamada de la selección. Y si no van pueden ser objeto inhabilitación. En Canadá parece que las leyes de ahí establecen lo mismo y la federación está utilizando esos recursos para que vuelvan"

¿De las demandas que recibe por parte de las futbolistas, qué percibe como su prioridad?

A nivel de liga, mejorar las infraestructuras. El Consejo Superior de Deportes ha invertido 22,5 millones para ayudar a los clubes y a la competición. Esperamos que en los próximos tres años mejoren campos y vestuarios. Y en referencia al convenio, aspectos como la maternidad, el acoso sexual, la salud mental y las condiciones económicas. Una futbolista profesional no puede vivir con 16.000 euros. Hay muchísimas cosas a trabajar y mejorar. Es el primer año de esta liga pero los clubes ya llevan muchos años invirtiendo en el fútbol femenino.

¿Por qué el fútbol femenino tiene tantas trabas en España?

Porque en el fútbol femenino somos peones de una guerra más grande.

En las últimas semanas se ha abierto un nuevo conflicto en la selección de Canadá ¿Puede la federación dejarles sin su sueldo de 2022 por hacer una huelga de una semana?

Desconozco las leyes de Canadá pero en España la ley obliga a los futbolistas a acudir a la llamada de la selección. Y si no van pueden ser objeto de sanciones económicas y hasta de la propia inhabilitación de las futbolistas para ejercer su profesión. En Canadá parece que las leyes de ahí establecen lo mismo y la federación está utilizando esos recursos para que las futbolistas vuelvan.

¿Por qué cuesta tanto que los combinados nacionales trate a las futbolistas como profesionales

Cuesta en todos los ámbitos. En los clubes se tapa y las futbolistas no hablan de ello. Hay jugadoras que para un partido de liga tienen que hacer 11 horas de ida y vuelta en autocar. Lograr algún derecho para las futbolistas cuesta mucho más que si eres hombre, para ellos es inherente. Nosotras tenemos que luchar por algo que para ellos es natural. Tenemos que seguir ahí y sin miedo a las represalias.

¿Qué espera del próximo Mundial?

Que podamos dar la cara, llegar lo más arriba posible y que acudamos a la competición con las mejores.