Las 'abejas' del Jumbo Visma vuelan tras bajar del Teide

Tres triunfos incontestables, y en sus primeras carreras de la temporada. Así de contundente ha sido la dictadura de las abejas del Jumbo Visma este fin de semana. Victorias protagonizadas por corredores que hasta hace solo unos días se encontraban concentrados en el Teide... y eso que su estancia no contó con las benévolas temperaturas habituales.

Las tres etapas que lograron completarse este fin de semana en O Gran Camiño -una atractiva carrera que irrumpió el año pasado en el calendario internacional- llevaron el mismo nombre: Jonas Vingegaard. El vigente campeón del Tour de Francia dominó con autoridad a todos sus rivales, tanto en las dos llegadas en alto como este domingo en una crono técnica en la que tampoco tuvo adversario alguno. En estas tres etapas sacó más de dos minutos a su más inmediato seguidor.

Ha sido la certificación de la calidad del danés, pero también la comprobación de que su reciente estancia en el Teide ha resultado satisfactoria. Uno de los jefe de filas del Jumbo Visma se estrenaba este año en las carreteras de la Isla, y ya ha podido ratificar que rodar en esta época en las carreteras tinerfeñas -con muchos kilómetros por encima de los 2.000 metros- cuenta con efectos más que beneficiosos.

Resultados de efecto inmediato, puesto que O Gran Camiño ha sido el estreno de Vingegaard esta temporada. Y todo a pesar que durante varios de los días de su concentración en Tenerife las condiciones meteorológicas no fueron las más propicias. Con viento, lluvia e incluso nieve, tanto la que viene rodeando los alrededores del Parque Nacional del Teide, como la que los ciclistas de la escuadra neerlandesa se encontraron -en directo- en varios de sus entrenamientos. De hecho, en redes sociales algunos veteranos del equipo por estos lares no reconocían un paraje que casi siempre les había sido benévolo, mientras que otros que se estrenaban -caso de Jan Tratnik y Atilla Valter- no daban crédito a lo que le estaba tocando vivir y que en nada se parecía a lo que le habían vendido previamente.

Otro que también rindió a un nivel superlativo en O Gran Camiño es el escalador Atilla Valter. El húngaro, que este año debuta con las abejas, fue tercero en la etapa del sábado y acabó cuarto en la general a solo cinco segundos del podio.

En medio de la insultante superioridad de Vingegaard en tierras gallegas, el Jumbo Visma sumó otra victoria. Fue el sábado en la Omloop Het Nieuwsblad por medio del vigente ganador de la Paris-Roubaix, el neerlandés Dylan Van Baarle, que tras una escapada entró en solitario en la meta de la citada carrera belga.

Ya este mismo domingo el triplete de las abejas lo cerró Tiesj Benoot en la Kuurne-Bruxelles-Kuurne. El belga rodó más de 80 kilómetros escapado en un grupo junto a otros cuatro corredores, para ser -tras dos intentonas fallidas de saltar- el más fuerte en el esprint. El belga, que corría su primera prueba en casi siete meses, entró por delante de su compañero Nathan Van Hooydonck, igualmente concentrado estas semanas pasadas en Tenerife. En el esprint del grupo principal también se impondría otro Jumbo que pasó por la Isla, Christophe Laporte, que el sábado ya había sido tercero en la Omloop Het Nieuwsblad. En Kuurne el top 10 lo cerró Jasper Stuyven, que de igual manera estuvo concentrado en Tenerife a finales de enero.

La tiranía del Jumbo Visma chicharrero podría tener su continuidad en breves fechas con otros dos de sus capos. Y es que tanto Wout Van Aert como Primoz Roglic han apurado algunos días más su concentración en Tenerife para tratar de volar en sus primeros retos del año. Para el belga el estreno está fijado para este próximo sábado con motivo de la Strade Bianche italiana. Luego estará presente en la Tirreno Adriático y en la Milán-San Remo.

Por el triple ganador de la Vuelta a España habrá que esperar algo más, toda vez que su preparación se ha ralentizado este año a causa de la operación en un hombro a la que se sometió el pasado mes de diciembre. Así, el debut de Roglic está fijado para el 20 de marzo en la Volta a Catalunya, a priori los únicos seis días de competición que tendrá antes participar en el Giro de Italia. Entre medio, en los planes de Primoz entra volver a concentrarse de nuevo en Tenerife.

Longo Borghini también debuta a lo grande

Como Vingegaard, otra profesional que por primera vez elegía Tenerife como campo de concentración invernal era la jefa de filas del Trek Elisa Longo Borghini. La italiana se concentró en la Isla durante dos semanas y hasta el 3 de febrero. Desde ahí voló hasta el UAE Tour en Emiratos Árabes, donde venció en la etapa reina y se hizo con el triunfo final en la clasificación general. También sacó rédito de su estancia en Tenerife un clásico de la Isla, Davide Formolo (UAE Team Emirates). El italiano se marchó el 30 de enero para ser segundo en el Tour de Arabia Saudí, solo superado por el portugués del Movistar Rubén Guerreiro.