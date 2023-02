Diego Pablo Simeone volvió a mostrarse molesto con la actuación arbitral en el derbi en el Bernabéu. El técnico del Atlético no estaba de acuerdo con las decisiones de Gil Manzano, sobre cuyo actuación dijo: "Estaría bien que podamos competir todos de la misma manera. Se está haciendo normal".

El Cholo puso el foco en la jugada de la expulsión de Correa, tras sacarse de encima a Rüdiger. "Un contacto no es un golpe, Rudiger mide 1.94 y un golpe tan brutal... Lo deja sentado y enseguida se levanta. Amarilla puede ser, pero roja, no quedarían jugadores dentro del campo. La gente paga las entradas y quiere ver fútbol, y el fútbol tiene contacto. Y por eso no puede echar a alguien".

El protagonismo del VAR

El entrenador rojiblanco analizó un partido que "fue lindo, bonito, con un rival fuerte. Nos sobrepusimos a la lesión de Reinildo. Y luego llegó la expulsión que uno entiende que el árbitro puede ver el movimiento de Correa, pero el golpe no tiene la violencia para sacar a un jugador del campo. Rüdiger se levantó enseguida tras ver la roja a Correa. Son decisiones, pero el VAR debe ayudarnos en este tipo de jugadas. Yo creo que en la gente, en el VAR, en los que ayudan. Entiendo que nos podemos equivocar los entrenadores, los jugadores, pero está el VAR".

Sobre la reiteración en este tipo de decisiones contrarias a los intereses atléticos, afirmó que "nos tocó una vez más no tener a favor nuestra este tipo de jugadas. Son jugadas que se pueden resolver mejor. Está el VAR y mucho gente ayudando, todos necesitamos competir con lo mejor. En la Copa no entendieron que no era amarilla a Ceballos y sí con Savic en una jugada que iba al córner. Pido más tranquilidad para todos, pero hay cosas que son muy claras". Simeone, sin embargo, se reiteró en que "Gil Manzano es un árbitro bárbaro. No puede cambiar por una decisión".