Javi Enríquez Romero: ¿qué hacía realmente el hijo de Enríquez Negreira en el Barcelona?

Una antigua inspección fiscal que sigue el recorrido de una fuerte multa y una filtración de la investigación de la Fiscalía hacia esa empresa ha destapado un escándalo mayúsculo, otro tejemaneje sórdido del fútbol, que ha dejado al descubierto las relaciones entre José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero con el FC Barcelona.

Las del padre están en el territorio de la sospecha por el secretismo y el evidente conflicto de intereses por la prestación de servicios pagada entre un club de Primera División y el vicepresidente del Colegio Técnico de Árbitros (CTA). Las del hijo nacen por su participación como administrador desde el 2001 al 2019 en la empresa Dasnil 95 SL (creada en 1995) a través de la que el exárbitro obtenía los cobros. La inspección ha destapado irregularidades del progenitor que desconocía y que le salpican. Al parecer, la casi totalidad de los ingresos que entraban en la compañía familiar, donde constaba incluso María Luisa Enríquez Romero, hija y hermana, eran los pagos del Barça.

“Un tío muy majo”, “un profesional muy competente”, “nunca hizo un informe en el Barça” y “se le veía por el Miniestadi y el Johan Cruyff de acompañante de los árbitros” son algunas de las frases recogidas por nueve testimonios que dibujan la poliédrica dimensión de Javier Enríquez (Barcelona, 1973), que ha tocado casi todas las teclas del fútbol. En el Girona, donde tuvo una aportación cotidiana, se acuerdan de él con el apodo de ‘El mentalista’ por el asesoramiento psicológico que prestó.

Campeón de la Eurocopa

Las relaciones del hijo de Enríquez Negreira no han sido tan exclusivas con el club azulgrana. También ha trabajado para el Valencia, el Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid, el Fenerbahçe de Turquía y el Girona durante una campaña y media (2010-12). También con la Federación Española de Fútbol a través de varios canales: el Colegio Catalán de Árbitros, el Comité Técnico de Árbitros y el cuerpo técnico de la selección española en la época de Luis Aragonés durante el Mundial de Alemania-2006 y la Eurocopa-2008.

El apellido y la influencia del padre ayudaron de manera fundamental a Javier Enríquez a introducirse en las altas esferas del mundillo futbolístico. Pero si se mantuvo en él, y en diversas actividades, se debió a la formación académica que paralelamente le permitió entrar en otras demarcaciones del campo. Otro asunto es qué clase de trabajo realizó para el Barça, cuánto cobró por ello y si el dinero pagado estuvo justificado.

Tratar bien a Contreras

El hecho de que trascendiera que, supuestamente, vehiculaba sus facturas a través de la empresa de Josep Contreras, exvicepresidente de la Federación Catalana de Futbol, y que éste se quedara una comisión por ello, enmaraña una relación que no debería ser sospechosa.

“Sí que sabíamos, por ejemplo, que a Contreras había que tratarle siempre bien y con deferencia porque era íntimo amigo de Ángel Villar”, recuerda un extrabajador azulgrana. De la relación contractual que hubo con Contreras nunca se supo a nivel directivo. Tampoco se trató en la sala de juntas los vínculos con Enríquez Negreira.

Varias personas consultadas que han pertenecido al Barça en los últimos 20 años han asegurado que no tienen ninguna constancia de que hubiera realizado informes técnicos o de seguimiento para el club. Solo una reconoce la colaboración de “Javi”: Gerard López, que fue entrenador del Barça B entre 2015 y 2018. Extrañamente, Enríquez dice ser colaborador externo del FC Barcelona desde 2018 en su web y no pone fecha de conclusión.

Analista y acompañante

“A mí me pasaba un informe cada semana del árbitro que nos iba a pitar en el siguiente partido, en el que desgranaba sus características”, relata Gerard. Características como si era tarjetero o permisivo, si toleraba el juego más físico o era restrictivo, el nivel de tolerancia en las protestas… El técnico compartía la información con los futbolistas para avisarles. “Los chicos también los leían”, afirma. Algunos de ellos recurrieron, con el tiempo, a la ayuda técnica y psicológica que podía prestar el colaborador externo.

Los árbitros de Primera División son sobradamente conocidos. Son pocos, y apenas hay uno o dos que cambien en la categoría cada año. En Segunda B, por ejemplo, no existe ese nivel de información. Los designados procedían de varias territoriales (aragonesa, valenciana, murciana, balear…) y Enríquez ponía en antecedentes a los barcelonistas. Pero, sin embargo, llegado el fin de semana, desempeñaba un segundo papel en el otro frente: era el acompañante de los árbitros hasta el estadio.

“Se le veía a menudo por el túnel de vestuarios, alguna vez en el palco”, cuenta otro extrabajador del Barça que, en cambio, niega haber escuchado que Enríquez confeccionara algún tipo de informe. Ni arbitral ni técnico ni analítico. “Después de tantos años en la casa eso se habría sabido”. Otra fuente remonta las presencias de Enríquez junior a los partidos del Barça B e incluso el Juvenil en el Miniestadi. Pero no como colaborador o asalariado azulgrana.

“Nunca hizo ningún informe de ningún jugador. Al menos, no me consta”. Es el testimonio coincidente de dos altos responsables de la cantera azulgrana. “El club tiene una red de scouters que nos informan de los futbolistas más destacados en toda España que pudieran interesarnos. Y otra red de técnicos que elaboran informes videográficos y de análisis de futbolistas”, añade este técnico, especialista en el fútbol formativo, dando a entender que Enríquez Romero no habría cubierto ninguna parcela desocupada.

Uno más en Girona

Raül Agné, el que fuera entrenador del Girona en la temporada 2010-11, recuerda la intervención de Javier Enríquez en el club. Formó parte del cuerpo técnico. “Como uno más”, precisa. De presencia casi diaria, a pie de campo, incluso en los desplazamientos. “No tengo ninguna queja de su aportación”, añade Agné.

“Yo quería potenciar el departamento psicológico con un especialista que nos ayudara externamente y el club le contrató a él”, explica el entrenador. El coach Enríquez trabajaba con el grupo una vez a la semana y trataba individualmente a los futbolistas en charlas y reuniones privadas. De ahí procede el mote de ‘El Mentalista’ que le atribuyeron quienes coincidieron con él en Montilivi. La relación se rompió con la destitución de Agné en la campaña siguiente (11-12) y los problemas económicos que sufrió el Girona en una campaña de malos resultados.

La lista de conexiones de Javier Enríquez Romero con clubs y entidades termina en 2018 según la web personal. Pasa a ser “colaborador externo” del FC Barcelona. Justo, paradójicamente, cuando Josep Maria Bartomeu dice haber cortado toda relación con la familia que le está costando medio millón de euros anuales. No se ha renovado la información laboral de Enríquez, como si hubiera desaparecido del mundo, dado que la intensa actividad que desempeñaba simultaneaba varias asesorías a la vez.

Reconocido como 'coach'

Pero no ha desaparecido. Ejerce ahora de coach mental y técnico a nivel privado –no publicita si está vinculado a algún club- atendiendo a futbolistas y entrenadores que requieren sus servicios. Tiene la consulta en la frontera de Barcelona con Esplugues de Llobregat en un edificio que parece una vivienda unifamiliar.

“Hemos mandado a alguno de nuestros jugadores cuando necesitan que les echen una mano”, cuenta un agente catalán que conoce a Enríquez desde que coincidieron en el fútbol base del Barça. “Es un buen tío, serio, trabajador y sabe de lo que habla. Es instruido”, ratifica. Un colega representante corrobora esa apreciación.

SoccerCam SL se dedica, según la razón de su creación, a “la producción y realización de vídeos deportivos, así como la promoción y marketing de productos y servicios de empresas”. Enríquez Romero amplía sus habilidades a los vídeos “técnicos, tácticos y psicológicos de fútbol y asesoramiento en alto rendimiento deportivo”.