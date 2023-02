El silencio del Madrid, y de Florentino Pérez, sobre el caso Negreira

Calla el Madrid en el caso Negreira. Calla Florentino Pérez desmarcándose del movimiento colectivo que han emprendido los clubes de la Liga, encabezados al inicio por el posicionamiento público del Sevilla (el primero en hacerlo) y Espanyol (segundo), exigiendo que se llegue "hasta el fondo" en la investigación del pago de 1,4 millones de euros que efectuó el Barcelona entre 2016 y 2018, período investigado por la Fiscalía de Barcelona, a una empresa, Dasnil SL, cuyo propietario es José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El Madrid no hizo como Sevilla o Espanyol, que enarbolaron la bandera de la protesta contra el Barça, al que no citaban en ninguno de sus comunicados. Ni tampoco suscribió el equipo blanco el documento emitido por LaLiga y su comisión delegada en el que rechazaban y repudiaban el caso Negreira al tiempo que anunciaban que "trabajan activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor del mismo, ya sea de carácter deportivo o de cualquier otra índole". El Madrid no suscribió este texto, como tampoco lo hizo el Barcelona.

Alianza Laporta-Florentino contra Tebas

Desde que asumió la presidencia azulgrana por segunda vez, Joan Laporta ha tejido relaciones más que cordiales con Florentino Pérez, unidos ambos en el proyecto de la Superliga europea, que choca frontalmente con las posiciones de la UEFA y, por supuesto, de Javier Tebas, el presidente de LaLiga.

Es, precisamente, éste un enemigo común para los dos presidentes de los clubes más importantes del fútbol español. Tanto Laporta ("se ha quitado la careta, le tiene fobia al Barça, no le voy a dar el gusto de dimitir como presidente", denunció el dirigente del Barça) como Florentino están alineados en la misma dirección, como no para de recordar el propio Tebas en diciembre pasado coincidiendo con una asamblea de la Liga que se realizó en Doha durante el pasado Mundial.

Ninguno de los dos clubes acudió a esa cita y boicotearon la llamada de Tebas. "El Barça estaba apuntado con su tesorero y su director de fútbol hace tres días. Recibió la llamada de quién todos sabemos, de Florentino, y a formar. Vienen formando en fila desde hace días", acusó el presidente de LaLiga.

Madrid y Barça defienden la Superliga europea como el proyecto que garantiza la supervivencia económica

Sostienen Madrid y Barça que el futuro y la supervivencia económica pasa por la puesta en marcha de la Superliga. Son los únicos, junto a la Juventus, aunque la marcha de Andrea Agnelli, uno de los promotores junto a Florentino y Laporta, debilita su postura en la defensa de la Superliga. Además, exploran líneas de negocios similares, tanto Madrid, con el nuevo Bernabéu, como Barça, cuando levante el nuevo Camp Nou, en la explotación comercial de sus estadios.

De momento, el Madrid mira en silencio el desarrollo del ‘caso Negreira’. Y no participa, por lo tanto, de las actuaciones que ha emprendido Tebas, quien ha girado su postura en este caso, llegando incluso a reclamar la dimisión de Laporta si no explica bien este caso.

El presidente de la patronal futbolística indicó el pasado viernes, y en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad deportiva del Espanyol, que "tras estudiar el tema” había decidido no poner una denuncia penal porque "entorpecería" la investigación de la Fiscalía.

El martes, sin embargo, y tras la reunión de la comisión delegada, Tebas envió "un escrito a la Fiscalía" además de precisar que "la mayoría de los clubes de LaLiga expresaron su profunda preocupación por este caso, que consideran de máxima gravedad, por lo que la propuesta de una comunicación conjunta recibió el apoyo unánime de todos los clubes de LaLiga SmartBank y todos los clubes de LaLiga Santander a excepción de dos".

Las "objeciones" de los dos grandes

No citaba esos dos clubes que "mostraron objeciones a ese comunicado conjunto por diferentes motivos", aunque tampoco hacia falta porque Madrid y Barça están ahora más aliados que nunca en objetivos comunes. Por eso, Florentino no mueve nada. Calla, observa y mira como el Barça investiga, según Laporta, “con rigurosidad” el caso Negreira.