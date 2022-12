Xavi arranca el complejo reto de la ‘vida sin Lewandowski’

Aquel gesto en Pamplona -se tocó la nariz dirigiéndose a Xavi, decía Lewandowski, pero Gil Manzano no lo entendió así- le costó tres partidos de sanción, que arrancan este sábado con el derbi ante el Espanyol en el Camp Nou. Aquel gesto abrió un escenario nuevo para el técnico azulgrana, obligado a encontrar un ‘nueve’ de emergencia entre cuatro de los cinco delanteros que tiene: Ferran, Ansu, Memphis o Dembélé. Raphinha es el único que no podría asumir esa función que obliga a Xavi a hallar rápida solución a tan enorme problema.

Le toca vivir sin Lewandowski, el jugador más determinante de su equipo (ha marcado 13 de los 33 goles en la Liga, el 39,30%). Un tipo al que no halla repuesto fiable porque el Barça no tiene un nueve suplente. Posee Xavi cuatro alternativas para disfrazarse y asumir ese rol, pero sin ningún especialista. La verdadera dimensión del polaco no se mide solo en goles (él lleva 13, los otros cinco han sumado juntos solo 12) sino por la capacidad de intimidación y disuasión que provoca en el rival. Espanyol, Atlético (8 de enero) y Getafe (22) determinarán si el Barça ha sabido sobrevivir a la ausencia de su jugador más decisivo y valioso.

Dembélé, zarandeado

Xavi lo llena de elogios en público. Y lo adora en privado, como revela el documental de Amazon Prime Video donde llegar a decir que no ha visto alguien con tanto talento como el francés en sus 25 años de carrera, sumando jugador y entrenador. Pero llega Dembélé zarandeado por lo que sucedió en el Mundial.

Tuvo la confianza absoluta de Deschamps (titular en seis de los siete partidos), hasta que llegó la final y cansado de su pobre rendimiento tomó una drástica decisión. Lo quitó, junto a Giroud, en el minuto 40, algo inédito. A Xavi le toca ahora recomponerlo. Primero en lo anímico (llegó Dembélé antes de lo previsto a los entrenamientos) y en lo futbolístico. No lo ha usado de ‘nueve’ en ningún partido.

Ansu Fati, el segundo más eficaz

El delantero que mejor relación mantiene con el gol. Suma tres tantos en 461 minutos. El segundo más eficaz tras Lewandowski, quien marca un tanto cada 82 minutos, mientras Ansu lo hace cada 153. El tercero es Dembélé, que anota goles cada 218. Pero Xavi no ha utilizado nunca a Ansu como delantero centro ya que lo prefiere recostar en el flanco izquierdo, donde su entrada en el equipo ha ido siendo progresiva.

Como hizo Luis Enrique en el Mundial donde el joven delantero tuvo un papel residual. Suplente fue Ansu en los dos primeros encuentros, sin jugar ni un minuto. Apareció luego ante Japón (23 minutos) y después en el trágico adiós con Marruecos (también 23), pero sin dejar rastro de su calidad e idilio con el gol.

Ferran Torres, irregular

El delantero centro que utilizó Xavi cuando dio descanso en la última y ya estéril jornada de la Champions ante el Viktoria Pilsen. Y marcó dos goles en aquella despedida de la elite europea. Ferran viene magullado del Mundial donde actuó en su posición preferida: extremo derecho. Pero, al igual que España, fue de más a menos.

Anotó dos goles en el ilusionante debut, goleada incluida, ante Costa Rica, aunque después no tuvo impacto alguno en el dibujo de Luis Enrique, que se vio incluso obligado a sustituirle en el choque contra Marruecos. Hace un año de su llegada al Camp Nou donde no ha podido instalarse en la titularidad, amenazado ahora más que nunca por tanto delantero que tiene Xavi, quien no ha parado de defenderlo convencido de que terminará explotando porque lo considera "un top-mundial".

Raphinha, extrañado

Otro que llega lastimado del Mundial. Tite le entregó la banda derecha del ataque de Brasil formando tripleta ofensiva con Richarlisson (nueve) y Vinicius. Titular en cuatro de los cinco partidos. Pero se apagó. Ni un gol, ni una asistencia. Es el único de los delanteros que tiene Xavi que no tiene el perfil para actuar de nueve, acostumbrado como está el brasileño a jugar por las bandas.

Prefiere la derecha, aunque ese territorio pertenece más a Dembélé, a la izquierda. Llegó a decirle a Xavi que si no era por el flanco diestro mejor que eligiera otro extremo en el costado zurdo. Han sido, sin embargo, meses duros de adaptación al ecosistema azulgrana, aunque su último recuerdo, ya lejano, sea el decisivo gol que marcó en Pamplona para darle el liderato al equipo de Xavi. Era el segundo de Raphinha en cuatro meses. Demasiado poco para él.

Memphis, el menos utilizado

Hace casi cuatro meses que no juega un partido con el Barça. Es el otro ‘nueve’ empleado por Xavi, quien recurrió al neerlandés en Cádiz para darle entonces descanso a Lewandowski, quien acabó jugando los minutos finales de ese encuentro. El último encuentro de Memphis como azulgrana se remonta al 17 de septiembre. Fue en el Camp Nou y contra el Elche. Jugó 58 minutos y marcó un gol. Luego, se lesionó con la selección de Van Gaal, con quien reaparecía ya en pleno Mundial.

Con tantos problemas físicos ha jugado esta temporada más con los Países Bajos (seis partidos, incluídos cinco del Mundial) que con el Barça donde solo ha actuado en tres partidos: Vktoria Pilsen en el Camp Nou (16 minutos), Cádiz (56) donde ejerció de 'nueve' y Elche (58). Luego, desapareció.