Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv