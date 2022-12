Francis Díaz: "El entrenador de Tenerife está preparado, no defrauda"

¿Ha vuelto a su casa por vacaciones?

Sí. Tenía ganas de volver porque como se está en Tenerife no se está en ningún lado. Desconectar del fútbol estas vacaciones es complicado porque tengo amigos y compañeros que me preguntan por la experiencia en el Real Betis. Yo vengo de abajo, al igual que muchos entrenadores de la isla que quieren una oportunidad y también es momento para compartir cosas.

¿Cómo fue la adaptación al club bético y a la ciudad?

Complicado al principio porque dejas a la familia atrás, algunas costumbres y llegas a una gran ciudad como es Sevilla. He tenido la suerte que desde el primer día me han tratado de lujo y la gente en Andalucía es como la nuestra. Todo eso ayuda.

Y hablamos de una localidad muy futbolera.

Sí, mucho. Aquí el fútbol es tema de conversación en la calle de lunes a domingo y eso hace que yo tenga mucha responsabilidad. Estaría mintiendo si digo que soy bético porque en mis venas hay sangre azul y blanca. Crecí y tuve la suerte de formar parte del CD Tenerife, pero el Real Betis es un club con unas señas de identidad muy claras y que me gustan. No solo hablo del primer equipo masculino. Es una entidad con muchas secciones, una gran familia. Un ejemplo de ello fue la comida que realizamos hace poco y nos reunimos todos y todas las deportistas. Nos mezclamos sin diferencias.

¿Qué sensaciones le dejan los primeros meses como entrenador del Betis Féminas? El último resultado fue muy doloroso.

Sí. Me quedó sensación agridulce porque llegamos al tramo final por delante en el marcador ante un equipo tan poderoso como es el Atlético de Madrid y en el Metropolitano. Las jugadoras hicieron un trabajo impresionante para ello. En el gol de ellas hay una falta previa que no se pita y luego llegó el segundo. La sensación mala por el resultado pero no por el trabajo.

Tres puntos que se escaparon para un equipo cuyo objetivo ¿cuál es?

La permanencia. El club ha cambiado gran parte de la plantilla e incorporado chicas de la cantera. Se trata de un proyecto a medio-largo plazo y eso lo sé cuando firmé, que lo hago por dos temporadas. Ahora mismo hay presión pero sin agobios y buscamos estar un año más en la Liga F. Pienso que nuestra posición natural en la tabla es la séptima o la octava.

¿Cómo ve la competición en este curso?

Desde que estoy en el fútbol femenino es la temporada más difícil para la permanencia. Todos los equipos están sacando puntos y compiten contra cualquier rival. Ahora mismo hay conjuntos que no están acostumbrados a estar en la zona baja. Cada punto conseguido es de oro.

Y por la zona alta, ¿siempre va a quedar campeón el FC Barcelona?

No. Yo ya veo que el Barça no pasa por encima de los rivales de forma tan fácil como lo hacía temporadas atrás. Creo que ahora mismo el cien por cien de las futbolistas de la liga son profesionales, hace unos años no era el caso y las instalaciones del resto de clubes han mejorado. El Barcelona nos llevaba mucha ventaja pero ya no tanta y no lo va a tener tan sencillo. A día de hoy el fútbol femenino es una realidad. En cuestión de tiempo será muy competitivo. Ya lo es por abajo y lo será por arriba.

Que usted esté en la élite, siendo tinerfeño, es una rareza. ¿Por qué hay tan pocos?

Dar un salto de este tipo no es fácil. Lo he dejado todo por cumplir un sueño. Estoy segurísimo que en Tenerife hay entrenadores con calidad. Puedo hablarte de José Herrera en la UDG Tenerife, José Rabanal en el PSV, Roberto Perera que está con Cervera ahora en el Real Oviedo...Pienso que si nos dan la oportunidad no defraudaremos. Espero que haya más casos porque conozco entrenadores de la isla que están muy preparados.

Ahora en la península le puedo preguntar, la queja de los viajes a Canarias que usan algunos entrenadores, ¿es real?

Son excusas. Aquí en la península es verdad que viajamos un día antes, suelen ser desplazamientos de hasta ocho horas. Todo tiene su sacrificio. Venir a Canarias a jugar es un placer pero para algunos técnicos depende del resultado final del partido.

Antes dijo que formó parte del CD Tenerife, ¿cómo lo ve desde la distancia?

Los partidos del equipo los veré siempre. Ahora se vive una etapa de transcisión que puede afectar a lo deportivo. Estamos en un pequeño bache. Estando en Sevilla me he dado cuenta de que uno de mis sueños ahora es ver al Tenerife jugar en el Benito Villamarín en Primera contra el Betis.

El club que ahora preside Paulino Rivero también crece en la sección femenina.

Y es una alegría. En mi opinión, lo mejor era una fusión entre el CD Tenerife y la UDG Tenerife en su momento pero cada uno toma las decisiones que cree mejores en su casa. Cuantas más ventanas profesionales haya mejor. El femenino del Tenerife juegó contra nuestro filial y pudimos visionarlas. Es una gran ventaja que tengan el paraguas de un equipo profesional masculino, el Granadilla no lo tiene y hay que hacer un gran reconocimiento por lo que han conseguido hasta ahora de esa forma.

¿Volver a Tenerife?

Mi pensamiento está como mínimo en completar los dos años de contrato con el Betis. Cada vez tengo más contacto con mi familia y ahora voy ya en velocidad crucero. Si puedo cumplir cuatro o cinco años aquí pues mejor, y si tengo que volver a la isla lo haré. Forma parte de este trabajo. Solo pienso en el próximo partido, ante el Sporting Huelva, ganar y enganchar a nuestra gente.

"José Herrera está preparado y el Granadilla suele resurgir"

El entrenador del Real Betis Francis Díaz sigue muy de cerca lo que hace su exequipo, la UDG Tenerife. «Está compitiendo bien. Claro que sigo cada partido que juega, es el club de mi tierra y ojalá los dos podamos seguir la próxima temporada en la Liga F», declaró el tinerfeño. Tanto el equipo andaluz como el Egatesa firman 13 puntos a estas alturas, aunque el cuadro blanquiazul con un partido menos. Francis explica que la plantilla de la entidad canaria «ha tenido algunas bajas. Conozco a muchas jugadoras que siguen en la plantilla y sé que son capaces». Sobre su entrenador, un José Herrera que está debutando en el banquillo de La Palmera este curso, Díaz tiene claro que «está preparado. Ahora necesita tiempo para poner su sello». El duelo entre los dos equipos, que se jugó en la segunda fecha del calendario, cayó del lado tinerfeño (1-2) gracias a los goles de Gisela Robledo en la primera mitad y la grancanaria Pisco de penalti, tras el paso por vestuarios.