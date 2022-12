"Gusto más o menos pero donde voy valoran mi profesionalidad"

Lo más reciente, ¿cómo encajó la eliminación contra el Logroñés en Copa del Rey?

Fue un batacazo entre comillas porque teníamos la ilusión de pasar una eliminatoria más y seguramente tener la suerte de enfrentarnos a un equipo de Primera. Pero bueno, este resultado no puede empañar la primera vuelta que hemos hecho en liga y ya estamos centrados en lo que verdaderamente nos da de comer, que es la Segunda división.

¿Molesta a los equipos de Segunda la Copa del Rey?

No molesta pero es una competición que muchas veces puede resta. Por ejemplo con el tema de los viajes, les pasa a los equipos de Canarias. Si te enfrentas a un equipo de categoría inferior su motivación puede ser mayor, a un partido todo se iguala y siempre veremos a equipos de divisiones menores eliminar a equipos de Segunda o hasta Primera. Es un torneo muy complicado. Las fechas en las que se juega esta eliminatoria tampoco son sencillas.

¿Qué se ha encontrado en tu vuelta al Albacete?

Buscaba sentirme feliz y querido y por encima de cualquier otra cosa u otro proyecto quería enncontrar la felicidad. Lo hice en la etapa anterior en la que estuve pero fue la época del coronavirus y no pude disfrutar de la afición ni de la ciudad. Me apetecía volver. Me encuentro en un sitio en el que me quieren, me respetan y cuando el entorno te acoge tan bien estoy siendo yo y me va bien.

El Albacete en 2020 consiguió la permanencia con un penalti que marcó, ¿ayudó para tomar la decisión de regresar?

Desde el primer momento que llegué sentí que se me valoró mucho. Ese gol me lo guardo para el recuerdo. Fue espectacular. Una salvación siempre cuesta conseguirla pero llegar a ella en el último minuto del último partido al lanzar y meter un penalti que fue revisado por el VAR es algo único. Cuando acabé mi primera etapa en el Albacete salí con la sensación de que algún día iba a volver y ahora se han dado las circunstancias.

¿Cómo vive el Albacete, un recién ascendido, ocupar la séptima posición?

Con naturalidad, la verdad. Desde el primer momento queríamos ser un equipo competitivo siempre. Ir a cualquier campo y poner las cosas difíciles a cualquiera. Tenemos claro de dónde venimos, la Segunda B y somos el segundo con menos presupuesto. Muchos están debutando en Segunda pero nos hemos juntado un grupo de futbolistas que hemos hecho un vestuario increíble y el entrenador, nuestro director de orquesta, es un profesional top.

¿Usted mira al playoff?

Es un año muy importante para que el Albacete se vuelva a estabilizar en el fútbol profesional. Tenemos ahora 32 puntazos que cualquier equipo lo firmaría, queremos más. Somos un equipo humilde pero vamos a competir. El objetivo es la salvación y conseguirla cuanto antes.

Llevas seis goles este curso, ¿por qué tiene tan buena relación con la portería rival?

Creo que en la categoría soy un futbolista muy llegador. Llevo seis goles, tres asistencias, soy el centrocampista con más goles actualmente y verte ahí, con jugadores de gran nivel que juegan en equipazos, consiguiendo estas marcas individuales me hace estar muy feliz. Siempre he tenido feeling para llegar desde atrás, y aprovechar la segunda jugada para sorprender y hacer goles.

Llama la atención su libertad en el juego, porque cada vez el fútbol es más táctico.

Depende de los entrenadores. Con algunos pasar de medio campo era complicado y otros, como ahora, tácticamente en el Albacete trabajamos muchísimos pero luego tenemos libertad para momentos determinados. Es verdad que el fútbol es cada vez más físico y táctico pero hay momento siempre para el chispazo del futbolista. Una de mis características es aparecer en momentos inesperados para el rival.

Acaba de cumplir 200 partidos en Segunda, ¿cuál es la fórmula para conseguirlo?

Lo principal es trabajar. Llegar muchas veces es sencillo, aunque para mí no lo fue. Parece que ya debutas y está todo hecho pero para asentarte en una categoría como la Segunda tienes que tener muchas cosas. Soy una persona muy persistente, no he tenido nada sencillo y he tenido que currar mucho. He pasado años mejores y años peores pero me siento importante en esta división. A algunos gustaré más y a otros menos pero en todos los sitios en lo que he estado la gente se queda con lo profesional que soy. Que se piense eso de mí es algo que me enorgullece mucho.

¿Cuánto de importante es la estabilidad para usted?

En el mundo del fútbol hoy estás aquí y mañana dios dirá. Todo pasa muy rápido. La carrera que tengo no ha sido de dar muchos saltos. Cuatro años en Pamplona, cuatro en Las Palmas y luego sí que estuve temporadas únicas en Miranda o Tarragona. Si estás bien en un sitio lo que busco siempre es alargarlo. Si tiene que llegar el ir de un lado para otro estoy abierto a trabajar donde sea.

En esos equipos le ha tocado vivir, ascensos, casi ascensos y descensos, ¿cómo lo ha gestionado todo a nivel emocional?

Cuando era más joven sufría todo mucho más. Tanto las cosas positivas como negativas me las llevaba a casa y ahora sé que eso es malísimo. Hoy en día trato las cosas que se me dan durante mi carrera con mayor naturalidad. Por suerte el fútbol avanza y ahora al tema psicológico se le da muchísima importancia. Pienso que siempre es positivo tener a mano a alguien que te ayude. Hay momentos duros, en los que piensas si estás haciendo bien lo que haces y para eso un profesional que te ayude a poner todo en orden y ver el lado bueno de las cosas, que siempre las hay, es clave.

¿Es posible tener amigos en el fútbol?

El primer año que viajé a la península para llegar al Osasuna me chocó, porque era encontrarme con la realidad del fútbol profesional. Yo venía de estar en el Tenerife y en el Laguna, en categorías inferiores y en un fútbol entre amigos. En una temporada ahora compartes todo con los compañeros y al año siguiente cada uno se puede ir para un lado u otro, a diferentes equipos. Sí tengo amigos de verdad pero es algo extraño. He tenido destituciones de entrenador que me duelen, ese día se despide y a los cinco minutos entrenas con otro. Lo siento natural con el tiempo, pero es extraño. ¿Qué futbolistas tinerfeños tiene en los primeros lugares de su agenda del teléfono?

No puede faltar Carlos Gutiérrez, es amigo de los de toda la vida y pude compartir por suerte con él desde pequeño y como profesionales. Con Omar Mascarell siempre nos mandamos mensajes y recientemente tuve entre comillas apadrinado a Moleiro, siempre a mi lado. Cada semana tenemos contacto para felicitarnos y es un niño espectacular. Me alegra mucho como le está yendo todo en la UD Las Palmas.

¿Cuánto tardará Moleiro en llegar a Primera?

Es un futbolista que va a disfrutar de la Primera ya mismo. Tiene todas las condiciones, es buena persona, trabajador y humilde. Lo veré con los mejores y pensaré que tuve la suerte de jugar con él. Se va a dar pronto y yo orgulloso de ver a otro jugador tinerfeño triunfando.

Y volviendo a ti, ¿siempre tuviste en mente llegar a ser profesional?

Siempre tuve claro intentarlo. Luego entran muchísimos factores para que se den las cosas bien y firmar por un equipo de la élite. No lo tuve fácil. Yo estaba en la base del CD Tenerife y si hubiera seguido tienes más cerca llegar al primer equipo y así a Segunda. Mi camino fue incorporarme al Laguna, un club que no es el Tenerife o Las Palmas, con un primer equipo reconocible en el fútbol español, lo que lo hace todo más complicado. En ese momento eso sí, el club lagunero era un escaparate, habían salido algunos jugadores y se dio bien en mi caso para llegar al filial del Osasuna.

Del Francisco Peraza al estadio Santiago Bernabéu en un año

«Han pasado los años y no pierdo la ilusión de volver a jugar en Primera pero es obvio que cada vez es más complicado. Ahora le doy mucho más valor a lo que fue ese día en el que debuté contra el Real Madrid. Puedo decir que debuté en la máxima categoría y lo hace más especial el lugar. Pude poner mi nombre ahí, seguiré intentándolo pero estoy feliz por lo ya conseguido», declara Maike Mesa sobre su debut con Osasuna en el Santiago Bernabéu. «Al llegar a ese campo te tiemblan las piernas. Era el Real Madrid de Modric, Higuain, Karim Benzema. Yo venía de jugar para el Laguna, en el Francisco Peraza y en menos de un año estaba ahí. Fue increíble». El tinerfeño hizo esta aparición el uno de junio de 2013, siendo todavía jugador del filial con 20 años.