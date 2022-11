Llegó este lunes a Abu Dhabi para unirse a la concentración de la selección argentina. Llegó Leo Messi para preparar su quinto y, tal vez, último Mundial. Quizá la última oportunidad de abrazar un trofeo que le ha sido esquivo tanto en Alemania-2006, donde era un joven recién llegado a la elite tutelado por José Pekerman, como en Suráfrica-2010, donde la cohabitación con el Maradona seleccionador le hizo mucho más mal que bien.

Jamás estuvo Messi tan cerca como en Brasil-2014 cuando en Maracaná un disparo suyo rozó el poste e Higuaín topó con todas sus maldiciones permitiendo a Alemania conquistar el título gracias al gol de Götze desmontando a aquella sólida Argentina de Sabella.

En Rusia-2018, enredado en el lío de la Argentina de Sampaoli, ni compitió casi superada por la pujanza de la Francia de Mbappé, que acabó siendo la campeona. Ahora, Qatar-2022 asoma como la puerta definitiva para Messi, quien antes de subirse al avión camino de su gran momento se sentó a charlar con Jorge Valdano en el programa ‘Universo Valdano’ de Movistar +. "Después de tantas finales perdidas y tantas decepciones llego en un momento impresionante", dijo Messi.

Guardiola, "el mejor"

Una charla distendida y relajada de la que ya se habían ido conociendo extractos, especialmente su relación con Guardiola y Luis Enrique. De Pep, con quien compartió los cuatro mejores años de su carrera, no tuvo duda que "hizo mucho mal al fútbol" porque abrió caminos que los demás técnicos fueron incapaces de seguir.

Cuando Guardiola llamó a Messi para decirle que jugaría el Clásico del 2-6 de falso '9':



"'Vamos a hacer esto y va a pasar esto...'. Dicho y hecho".

"Le hizo mucho mal al fútbol porque parecía tan sencillo lo que hacíamos que todo el mundo quería copiarle", declaró Messi, indicando que después de ese período (2008-2012), "me he encontrado por ahí a muchos Guardiola y te das cuenta de lo que hicimos. Sin duda tenía algo especial para ver los partidos, prepararlos y para comunicar lo que te decía", aseguró el astro.

Luego, Messi reconoció sus diferencias con Luis Enrique ("estuvimos un tiempito con problemas") tras la suplencia en Anoeta (enero 2015), que obligó a la mediación de Xavi. Después arreglaron ambos sus diferencias con la conquista del triplete, incluyendo la Champions de Berlín, último título europeo azulgrana.

"Le pedimos que no se fuera, que se quedara porque estábamos bien con él, pese a quedar eliminados con la Juventus", aseguró Messi revelando que reclamaron al asturiano que no se marchara en el 2017 tras tres años de compleja convivencia. Pero Luis Enrique desoyó al argentino. Y se marchó, mientras este lamentó no haber podido "disfrutar como se merecía" de esos momentos únicos en el Camp Nou, abstraído como estaba entonces en el "día a día".

"Me llega este Mundial en un momento donde disfruto las cosas de otra manera, disfruto muchísimo de todo, del día a día en mi club y en la selección. Se armó un grupo muy lindo en la Copa América" Messi - Capitán de Argentina

Messi relató la historia de desamor que ha vivido con la albiceleste, cansado como estuvo en su momento para abandonarla para siempre. Pero, al final, siempre volvió. Hasta Doha. "Me llega este Mundial en un momento donde disfruto las cosas de otra manera, disfruto muchísimo de todo, del día a día en mi club y en la selección. Se armó un grupo muy lindo en la Copa América en la que perdimos la semifinal ante Brasil", recordó el astro, quien se sintió "reputeado¡" durante mucho tiempo.

"En 2006 ya me empezaron a criticar por atarme las botas con el partido parado. Una parte de Argentina siempre me cuestionó".



Messi, en #UniversoValdano.

"Si no ganamos la final de Maracaná habría sido muy criticado. Ahora todo cambió porque conseguimos en Argentina que no todo se mida por ganar o perder, tanto el periodismo como la gente miran el recorrido de esta selección", añadió Messi, recordando las "críticas injustas" que recibió la anterior generación.

"España es una selección muy joven, pero sabe a lo que juega, te hace correr, te quita la pelota, juega igual todos los partidos, Es joven, pero con las ideas claras" Messi - Capitán de Argentina

"Perdimos dos finales de Copa América, una final del Mundial y ahora todo se ve de otra manera" dijo el delantero, ensalzando el trabajo de Scaloni, el seleccionador. "Tuvo una personalidad muy especial y lo mejor que tiene es su comunicación y cómo manejó el grupo", afirmó antes de elogiar a la España de Luis Enrique. "Es una selección muy joven, pero sabe a lo que juega, te hace correr, te quita la pelota, juega igual todos los partidos, Es joven, pero con las ideas claras", ha dicho el astro.

De su posible vuelta al Camp Nou, ni una sola palabra pronunció Messi.