Racing Club, campeón en Argentina tras un partido ante Boca Juniors con 10 expulsados

A dos semanas del Mundial de fútbol, los argentinos, o al menos una parte de ellos han dejado por unas horas sus enormes expectativas. Un pequeño sueño se ha convertido en realidad: Racing Club, uno de los cuatro grandes y acaso, el más sufrido y de mayor fidelidad de sus hinchas, se quedó esta vez con un título. La “Academia” ganó el Trofeo de Campeones al derrotar a Boca Juniors por 2-1 en un encuentro que tuvo emociones de todo tipo: un gol de la victoria de Carlos Alcaraz, a los 118 minutos, cuando la suerte parecía echada, y, además 10 jugadores en total expulsados, lo que obligó a dar por terminado el clásico antes de tiempo. Racing es eso: una cultura del padecimiento. Hace dos semanas se le escapó de las manos la Liga Argentina al perder nada menos que ante River Plate, el enemigo histórico de los boquenses. Esta vez, el equipo que conduce Fernando Gago tuvo que poner a prueba sus anhelos de campeón nada menos contra Boca, que a fines de octubre se había quedado con el título.

"Racing es una pasión inexplicable/ El veneno que corre en mis venas que llevo en la sangre/ La enfermedad mortal que no quiero curarme/ Sos la droga que le pido a Dios que nunca me falte", canta su hinchada y en las gradas pone en escena un sentimiento que escapa a la razón, es el goce que provoca el sufrimiento repetido. Por eso se le pide a los jugadores que "pongan huevos" para "cerrar" una herida. El conjunto celeste y blanco exhibe 32 copas en sus vitrinas, pero la gran mayoría tienen más de medio siglo de antiguas. Esta vez, la "Academia" estuvo a tono con el canto y se reivindicó no solo frente a un rival que le sacó la Liga Profesional de una manera insólita, con la ayuda de River: también lo había eliminado de un certamen anterior.

"Nos lastimaron mucho por dentro, nos hicieron comer mierda por no poder haber alcanzado esa estrella que tanto buscábamos. Pero bueno, el esfuerzo al final tuvo premio", dijo el portero chileno, Gabriel Arias. "Venimos de un año de mucho esfuerzo, sacrificio... y poder terminarlo de esta forma es el premio que nos merecemos, que estuvimos buscando". Para el diario 'La Nacion', Racing hizo "una demostración de rebeldía, no exenta de la cuota de fútbol que siempre intenta imprimirle Gago. Una mixtura para golpearse el pecho (de orgullo)".

Un mar de penuiras

El fútbol argentino carece a estas alturas de estrellas en los estadios de este país. Los jugadores parten muy jóvenes y solo vuelven, si es que lo hacen, cuando el retiro golpea a la puerta. La violencia no cesa en los estadios. Si una persona que gana el salario mínimo, de unos 190 euros, quisiera ir a ver al equipo de sus amores con dos hijos, se gastaría, el 10% de esa suma. Si esa misma persona fuera hincha de Racing, es muy posible que el pasado domingo habría hecho lo imposible para decir presente en la grada.

La "Academia" tuvo un final victorioso que hace honor a esa manera de vivir los partidos gracias al gol de cabeza de Carlos Alcaraz en esos minutos suplementarios donde el milagro no suele abundar. El desenlace, propio de pelea callejera, parecía también haber estado escrito de antemano, al menos en lo que se refiere a la tensión que siguió al gol. Antes de comenzar el partido, los jugadores de Boca exhibieron ante el público las copas ganadas este año, una demostración de orgullo pero también de jactancia frente a uno de sus principales adversarios. Carlos Zambrano hizo gestos a los hinchas de Racing de superioridad, como si les dijera: "Yo levanté la copa".

Por eso Alcaraz, quien había recibido un centro de Gonzalo Piovi para vencer al portero Agustín Rossi, no tuvo mejor ocurrencia que devolver gentilezas y gritarles el gol a los hinchas rivales. Dos hombres de Boca, Óscar Romero y el peruano Zambrano, fueron a buscar a Alcaraz con la sed de venganza en los rostros. Ahí comenzaron las grescas. Todo concluyó con siete jugadores de Boca expulsados, además del entrenador Hugo Ibarra. En ese sentido, la final tuvo otra distinción inédita: nunca antes se habían mostrado tantas tarjetas rojas.