Casillas ha dejado a todo el mundo boquiabierto con este tuit: "Soy gay" El ex guardameta del Real Madrid publica un mensaje en su perfil oficial de Twitter que no ha dejado indiferente a nadie cuando se ha anunciado su posible relación con la hermana de Íñigo Onieva, ex de Tamara Falcó | Algunos usuarios hablan de un posible hackeo.