A sus 24 años, Lidia Simón acaba de proclamarse campeona de Europa en la modalidad de paleta goma y la semana pasada logró el oro en el abierto nacional de Frontón que se celebró en Getafe. Hace un año se consagró como campeona del mundo en esta modalidad y su futuro en el frontenis parece que no tenía límite. Sin embargo, la Federación Española de Pelota ha decidido dejarla fuera del equipo que representará a España en el próximo mundial que se celebrará entre los días 23 y 29 de octubre en Biarritz por considerar que tiene sobrepeso. Ninguna de las victorias que esta valenciana ha cosechado en los últimos meses parece suficiente para los responsables de la federación, que, según le comunicaron en julio, no contaban con ella porque su rendimiento distaba mucho de los objetivos marcados.

Lidia mide 1,65 y pesa 3 kilos de más de lo que la selección española considera como límite. Esta diferencia le ha costado a España y a esta valenciana de Villena, que decidió trasladarse a Xirivella para poder entrenar el centro de tecnificación de la Comunidad Valenciana, su participación en el próximo mundial. La jugadora insiste en que la decisión de la federación es arbitraria y lamenta que solo se haya tenido en cuenta el peso que refleja una báscula y no el rendimiento deportivo.

3 kilos de más

Simón pesaba solo 3 kilos más de lo que le exige la selección. Pesa lo mismo cuando ganó el mundial en 2021 y prácticamente igual cuando se alzó con el oro europeo y el primer puesto en el nacional la semana pasada. La jugadora insiste en que la selección no tiene en cuenta nada más que el peso, la altura y el porcentaje de grasa y, sin embargo, no presta atención a otros indicadores morfológicos como el porcentaje de músculo y la densidad ósea de cada jugador.

Denuncia que la Federación Española de Pelota la ha dejado fuera de la selección por no cumplir los objetivos de peso y porcentaje de grasa corporal: 66 kgs y 22% de porcentaje graso: "Me pedían eso para ir al Mundial. No nos hacen ni un buen estudio individualizado a cada deportista. Su objetivo es que lleguemos lo más delgados posible sin importar, por ejemplo, la masa muscular", se queja la jugadora.

"Soy una chica de constitución grande y nunca voy a poder pesar por ejemplo 50 kg"

Aunque la lista oficial de convocadas se dio el pasado martes, Lidia ya sabía que no iría al Mundial desde hace semanas: "A mí ya me lo comunicaron a principios de agosto, cuando quedaban dos meses largos para el Mundial". En aquel momento, la alicantina sólo superaba en 3 kilos las exigencias federativas: "Un peso con el que jugué y gané la Copa del Mundo de 2021. Conseguí el oro", recuerda la jugadora que no considera tener sobrepeso: "Soy una chica de constitución grande y nunca voy a poder pesar por ejemplo 50 kg".

La jugadora se siente discriminada y perseguida: "Yo no sé qué tienen en mi contra. Lo que me queda claro es que, obviamente, algo hay. Creo que tiene que cambiar toda la FEP".