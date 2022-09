Ansu Fati, a doce partidos de Catar

El Mundial de Catar se acerca (se disputará entre el domingo 20 de noviembre y el domingo 18 de diciembre) y la lista definitiva de Luis Enrique para afrontar la cita mundialista sigue abierta, especialmente en ataque, donde hay muchos nombres en el aire como el de Ansu Fati.

El seleccionador se refirió hace unos días a la ausencia del azulgrana en estos términos: “Ansu Fati volverá cuando tenga el nivel de la selección. Lo trajimos en grupo en la pasada convocatoria para meterse en dinámica del grupo. Para que tenga el contacto con la selección y ver a pie de campo como estaba. No participó, ahora sí en su club, pero en los partidos oficiales solo ha jugado uno de titular. Esto me dice algo. Tiene relación especial por el gol, aunque ahora no lo veo para la lista. Ojalá recupere su nivel, que creo que ahora no tiene. Seguimos teniendo muchas expectativas con Ansu y ojalá lo logre”. Parece claro que el azulgrana es un jugador del gusto del seleccionador, pero necesita más protagonismo del futbolista.

26 jugadores

De cara a Qatar, la FIFA, para minimizar daños en caso de que aparezcan casos de coronavirus dentro de alguno de las selecciones, permite incluir en cada lista de convocados 26 futbolistas. Mientras Ansu se gana su plaza en ella, Luis Enrique debe despejar muchas dudas en ataque. Parece que hay tres jugadores que tienen la plaza asegurada, a juzgar por su regularidad y su producción ofensiva con la selección. Futbolistas que además coincide que son los tres máximos goleadores en la era del técnico asturiano como seleccionador: Ferran Torres (13 goles), Álvaro Morata (12) y Pablo Sarabia (10).

Pero más allá de esa tripleta, el resto son dudas. Entre los jugadores en ámbar, o futbolistas con posibilidades de estar pero que aún no tienen el billete fijo, aparecen futbolistas cuya intermitencia en sus clubes les hace entrar y salir de las convocatorias del seleccionador. Aquí aparecen nombres como el del madridista Marco Asensio, el del jugador del Villarreal Yeremi Pino, o el del azulgrana Ansu Fati. Uno que se ha ganado la opción de estar derribando la puerta a golpe de goles es Borja Iglesias, que además le aporta al asturiano el perfil de un 9 de área especialista que no tiene. Otros dos jugadores que podrían estar si superan las lesiones son Gerard Moreno, un delantero móvil que gusta a Luis Enrique, y Dani Olmo, que llegará muy justo al Mundial tras recuperarse de una lesión que le mantiene en el dique seco.

Por último están los descartados. Futbolistas que han sido utilizados por el seleccionador en algún momento, pero que no cuentan con opciones de viajar a Catar. El nombre que más llama la atención es el de Iago Aspas, goleador irreductible en el Celta que parece no encajar en el estilo futbolístico de Luis Enrique, quien le dirigió en su día en el conjunto celeste. Otro que no irá es Mikel Oyarzabal, un fijo para el asturiano al que una lesión de ligamentos mantiene alejado de los terrenos de juego desde hace meses. Y el último caso es el de Raúl de Tomás, que ha sido traspasado del Espanyol al Rayo Vallecano, donde no podrá jugar, por no estar inscrito, hasta enero. Eso hace que el jugador esté sin ritmo de competición y quede descartado de la lista para el Mundial.

Once partidos

España se medirá este sábado a Suiza en Zaragoza y el próximo martes se jugará el liderato del grupo y la clasificación para la Final Four de la Nations League en tierras lusas ante Portugal. Serán los dos últimos compromisos de la selección antes de reunirse con los jugadores que irán a Qatar, que disputarán un amistoso el 17 de noviembre ante Jordania. Para ganarse un puesto en la lista final Ansu y el resto de futbolistas tendrán por delante ocho jornadas de Liga, ya que la competición doméstica se para el próximo 9 de noviembre, y cuatro de la Champions, que dejará resuelta la fase de grupos el 2 de noviembre. Entre los partidos que se disputarán en este intervalo antes del parón destaca el Real Madrid-Barcelona de la jornada 9, el 16 de octubre con horario por confirmar. Doce partidos en los que una decena de jugadores se juegan su puesto la lista de Luis Enrique.