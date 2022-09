Márquez a Crivillé: "No hagas caso, Àlex, 'Superman' no existe"

Había terminado la conferencia de prensa del sábado, es decir, del día en que se decide, no solo la 'pole position' del Gran Premio de Aragón de motociclismo, sino el orden de la parrilla de MotoGP. Marc Márquez, que había dedicado el primer entrenamiento del día a probar todo tipo de piezas proporcionadas por la firma Honda para poder adelantar algo en el diseño de la moto del año que viene, la buena, no consiguió muy buena clasificación y este domingo (14.00 horas, DAZN y TVE) partirá desde la 13ª posición, es decir, desde la quinta fila "pero voy a darlo todo y, quien sabe, si hago una buena salida y me meto en el grupo perseguidor de Bagnaia, Bastianini y Quartararo, igual me puedo divertir un buen rato".

Visita inesperada

Márquez fue el último en abandonar el pasillo de la inmensa carpa de Honda en Motorland y lo hizo pausadamente, cuando ya casi no quedaban periodistas en la instalación. Y, de pronto, al fondo del pasillo, con la discreción que les distingue, con la sencillez de siempre, le esperaba el matrimonio Crivillé Nogué, Àlex, el primer campeón español de 500cc (1999, Honda) y su encantadora esposa, Anna. Marc se llevó un auténtico alegrón y así les recibió, así les saludo y así conversó con ellos durante unos minutos.

Lo primero que le pidió 'Crivi' era cómo se encontraba y MM93 le contestó de sopetón: "Feliz, contento, Àlex recuperándome, poco a poco, pero ya estamos de vuelta. Eso sí, no te creas nada de lo que dicen, 'Superman' no existe". Y es que Márquez lleva todo el fin de semana oyendo, leyendo y casi viendo en las televisiones que le siguen durante todos los minutos del fin de semana de su reaparición, 110 días después de su cuarta operación en el brazo, húmero y hombro derecho, que mañana va a subirse al podio, que va a ganar, que será la sorpresa del gran premio. "Ni hablar, Àlex, tú mejor que nadie sabes cómo va esto y mi rehabilitación va de maravilla, pero no estoy para pelear con los de delante. Hoy, sin ir más lejos, ha quedado clara, no solo mi situación personal, física, sino también el difícil momento que atraviesa Honda. Por eso digo que 'Superman' no existe".

Las carcajadas de los dos campeonísimos fueron largas, mientras que Anna Nogué se mantenía en segundo plano, tal vez algo intimidada por la presencia de una cámara de televisión, pero Márquez la tranquilizó al señalarle que no se preocupase "porque es un equipo que está haciendo un documental sobre mi temporada, tranquila", aquel que fue anunciado, en El Periódico de Catalunya, el pasado domingo, y que será emitido por Amazon muy pronto.

Márquez continuó explicándole a Crivillé que "por las mañanas me cuesta algo más que por la tarde entrar en acción, pero estoy muy contento porque noto que el brazo se recupera, que las molestias que surgen, tras el esfuerzo de los entrenamientos, son las lógicas de las carreras, nada extraño, todo muy lógico. La verdad es que estoy muy contento de cómo va todo, aunque debo seguir en manos del fisio y, sobre todo, he de seguir trabajando en el gimnasio pues debo recuperar la musculatura de toda esa zona".

Primera caída

Hubo un momento en que la charla fue muy curiosa y fue cuando Márquez, con la mejor de sus sonrisas, le contó a Crivillé que casi, casi, se había alegrado de caerse en el primer entrenamiento de hoy. "No digo alegrarme, pero ya me extraña,a Àlex, de que después de dos días con la CBR600 en el karting de aquí, de Motorland, los dos días de test de Misano y todo el viernes de gran premio, ayer, no me había caído. Hoy me he caído y, encima, por el lado derecho, el del brazo operado, y, sin embargo, Àlex, lo primero que he hecho ha sido levantarme, apoyándome en el brazo derecho, lo que significa ¿verdad? que mi cabeza ya empieza a entender que el problema, aquello que antes me frenaba a confiar en la fuerza de esa brazo, ya ha desaparecido".

La conversación acabó con Marc preguntándole a Anna por sus hijos, por la familia y por cómo iba la vida. Eso sí, también quiso saber si el campeón de Seva iba a ir a algún gran premio de la gira asiática (Japón, Tailandia, Australia y Malasia). "Creo que iré a Malasia, sí, a Sepang", le señaló Crivillé. "Estupendo, pues si no nos vemos mañana, nos vemos en Malasia".