Valanciunas y Sabonis, el letal dúo de Lituania que amenaza a España

Fuera cual fuera el rival del Grupo B para jugarse el cruce de octavos de final del Eurobasket, la selección española era muy consciente de que le esperaba un gigantesco desafío. Y, finalmente, será Lituania, una de las selecciones que forman parte de la élite del continente y que cuenta con todos los atributos para considerarse un firme candidato al título, con la que protagonizará uno de los cruces más atractivos con los que se abrirá la fase final del campeonato este sábado (20.45 horas, Cuatro).

Domantas Sabonis (26 años y 2,11 de estatura), jugador de los Sacramento Kings, elegido dos veces All-Star de la NBA, y Jonas Valanciunas (30 años, 2,11), de los New Orleans Pelicans, forman una de las mejores parejas de pívots del Eurobasket. Representan la fuerza interior de Lituania. El mayor peligro para la selección española por su talento para jugar cerca del aro y por su capacidad para amenazar desde el exterior.

Sabonis, formado en la cantera del Unicaja, razón por la que habla español con un marcado acento andaluz, tiene un perfecto conocimiento del juego y es un excelente asistente. Valanciunas es mucho más efectivo bajo canasta por su mayor envergadura y su movimiento de pies. Es un pívot capaz de actuaciones sobresalientes como las del partido ante Alemania (34 puntos, 14 rebotes, 2 tapones).

Pero detrás aparecen referentes de enorme calidad como los aleros Kuzminskas (Zenit San Petersburgo), Giedraitis (Baskonia), Grigonis (Panathinaikos) o bases como el jugador del Barça, Rokas Jokubaitis (8,4 puntos y 3,8 asistencias de media) o el del Zalgiris, Lukas Lekavicius que le dan una tremenda solvencia al bloque.

Valanciunas es el máximo referente ofensivo de Lituania, con una media de 18,4 puntos en es primera fase, seguido de Grigonis (15,8) y de Sabonis (12). Los tres repiten en el apartado reboteador, también con Valanciunas (11,4) y Sabonis (7) destacados y el azulgrana Jokubaitis es el mejor distribuidor del cuadro lituano con una media de 3,8 asistencias por encuentro.

"Al tope del tope"

“Es un gran equipo con talla enorme, con jugadores de NBA, con jugadores de Euroliga, cuentan con un banquillo largo. Han incorporado a Kuzminskas, que no había estado en toda la preparación, aunque no va a cambiar mucho el plan de partido. Tendremos que estar al tope del tope contra este equipo. Vamos a intentarlo todo”, explica Scariolo. que no despeja la duda de la presencia de Rudy Fernández, con una lesión de tobillo que le impidió jugar contra Turquía. “Tendremos que esperar a estos dos días de descanso a ver cómo evoluciona”, dice el preparador español.

La selección dirigida por Kazys Maskvytis ha tenido que sufrir hasta el último momento para asegurarse su presencia en la fase final de Berlín. Una victoria en el último encuentro frente a Bosnia (87-70) le otorgó el último billete en el ‘Grupo de la muerte’, con la campeona Eslovenia, con la potente Francia y la sorprendente Alemania en las tres primeras plazas.

Lituania abrió el torneo con una ajustada derrota frente a Eslovenia (92-85). Su futuro empezó a torcerse con la derrota frente a Francia (73-77) y se complicó, al máximo, tras caer frente a Alemania (107-109) en un partido que se resolvió tras dos prórrogas y cierta polémica. Los lituanos presentaron una queja formal por el arbitraje, ya que los colegiados se olvidaron de hacer lanzar un tiro libre por una técnica al entrenador alemán.

“Da un poco de risa que Lituania acabe cuarta de ete grupo. Son equipazos, sobre todo a nivel físico. Competimos contra ellos en los dos partidos de este verano, pero la otra lectura es que perdimos los dos”, admitió Scariolo, en referencia a los dos ensayos de preparación contra el equipo báltico.

El primero fue en Las Palmas y Lituania se impuso por 77-82, con un claro dominio del juego interior y buen porcentaje desde el triple. Y el segundo se celebró, dos días después, en Vilnius, con victoria algo más ajustada del cuadro de Maksvytis (78-76) y la opción para la selección de forzar la prórroga en un último lanzamiento de Lorenzo Brown, que no entró.