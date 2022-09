El City tiene a Haaland. Una bestia. Tres remates a puerta en Andalucía y dos goles. Y el Sevilla salió sin delanteros, agotando, quien sabe, si los últimos días de Julen Lopetegui en Nervión, que vivió una noche terrible con el público que acabó pidiendo la dimisión del presidente José Castro.

El partido solo tuvo el color celeste del equipo inglés, donde Guardiola le abrió la puerta de la titularidad a Akanji, recién llegado al eje de la defensa, junto a Sergio Gómez, un producto de la cantera del Barça, reciclado ahora como lateral izquierdo. Gobernó el City con autoridad la noche andaluza, elevando al marcador ese aplastante dominio.

Nueve remates en los primeros 45 minutos y solo dos a puerta. Uno entró. ¿Quien fue? Hasta la pregunta resulta extraña en un equipo que posee a esa bestia que siempre enfoca entre los tres palos. La jugada fue tan sencilla en su dibujo previo como impactante en el remate del noruego volador.

Foden pasa, Kevin de Bruyne rasgó la defensa del Sevilla por el flanco derecho y levantó la cabeza para otear la figura de ese rubio descomunal. Un preciso centro del belga para un demoledor remate del noruego.

Foden-Haaland, pareja letal

Todo ocurría en el minuto 20, mientras los tres delanteros que posee Lopetegui (Rafa Mir, En-Nesyri y Dolberg) se miraban ese clínic de un ‘nueve’ antiguo que es, en realidad, lo más moderno que existe ahora mismo en el fútbol europeo. Y mundial.

El Sevilla intentó reaccionar. Aparecieron en la segunda mitad los delanteros que habitaban en el banquillo. Primero Rafa Mir; luego, Dolberg. Tarde y sin influencia alguna en el partido.

Entonces, Nervión creyó en la posibilidad de pisar el área de Ederson. Era una falsa impresión porque Foden, con una zurda mágica, se inventó un soberbio golazo para abatir al Sevilla. Y en poco más de una hora, asunto liquidado para el City con otro gol de Haaland. El fútbol es sencillo cuando se encuentran los grandes jugadores.

Erling, 12 goles en 8 partidos

Entre Haaland y Foden hicieron la noche plácida a Guardiola en su estreno en la Champions. ¿El Sevilla? En proceso depresivo y autodestructivo, dudando de si continuará Lopetegui, porque ha encajado siete goles (tres del Barça y cuatro del City) en los dos últimos partidos. Pero, claro, pasó primero Lewandowski vestido de azulgrana y después Haaland con la zamarra inglesa.

No entiende de períodos de adaptación. En sus primeros ocho partidos con Guardiola ha sellado 12 goles. No hay nadie más preciso que él. Y hasta Ruben Dias certificó, ya en el tiempo añadido, que la herida del Sevilla no es solo responsabilidad de Lopetegui. El Sánchez Pizjuán estalló y trasladó su malestar.