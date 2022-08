⏪Etapa 3️⃣ - Stage 3️⃣ | #LaVuelta22



🇪🇸 Siente la emoción del último kilómetro en una nueva victoria de @Sammmy_Be y @BORAhansgrohe gracias a @CarrefourES.



🇬🇧 Rewatch the last km as Sam Bennett makes it 2 sprint victories in a row in Breda!

#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/kPn0vyliq4