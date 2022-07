Tres triunfos con 14 goles a favor y ningún tanto en contra son números que asustan a cualquiera... menos a España. Inglaterra se cruza en el camino de las de Jorge Vilda en cuartos de final de esta Eurocopa, y lo hace con mucho recelo. Las españolas se han convertido en el ‘coco’ de las inglesas, que no han sido capaces de doblegarlas en los dos últimos precedentes (con victoria española en la Copa SheBelieves en 2020 (1-0) y empatando en la Copa Arnold Clark en febrero (0-0). De hecho, España es el último rival contra el que Inglaterra no pudo ganar, ya que tras el empate en febrero las de Sarina Wiegman suman nueve victorias consecutivas. Y_a eso se suma que las de Vilda son el único rival al que Inglaterra no ha podido marcar en los 16 partidos con la seleccionadora en el cargo. Lo cual es muy sintomático porque su balance es arrollador: 93 goles a favor, con una media de 5,8 goles por partido, y solo tres goles en contra, nunca más de una vez en un partido.

Quizás por eso haya tanto respeto en las filas inglesas ante este partido de cuartos. “Creo que España tendrá mucho el balón porque juegan con la posesión y el control del balón. Pero espero que nosotras tengamos el balón más del 20%, como la última vez que jugamos con ellas”, ha advertido Wiegman. Presión para Inglaterra En España, que llega con dudas en su juego y las bajas de Alexia y Jenni Hermoso, sus goleadoras, Vilda ha apostado por un juego coral y mucha posesión. Pero al equipo le cuesta concretar ese dominio. En el partido ante Dinamarca un gol de Marta Cardona dio la victoria y la clasificación. Para Cardona “este es el partido que todas queremos jugar. Estamos acostumbradas a partidos así en la Champions. La presión es para ellas porque juegan en casa y ante su afición”. El seleccionador destaca las armas del rival: Inglaterra es un claro aspirante al título. Tiene velocidad en las bandas, tiene juego de combinación y defensivamente es muy sólida. Tiene grandes jugadoras en todas las posiciones. Lo único que puedo garantizar es que lo daremos todo para ganar”. 😍 A dos días 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟.



¡¡PENÚLTIMA SESIÓN DE TRABAJO!!#JugarLucharYGanar I #WEURO2022 pic.twitter.com/LLbEUevjWR — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 18 de julio de 2022 En el capítulo individual, tras la ausencia de Alexia Putellas, destaca un nombre por encima de todos: Beth Mead. La delantera inglesa suma ya cinco goles en esta Eurocopa, lo que la convierte en máxima goleadora. Mead es el referente ofensivo de las inglesas desde que Wiegman se hizo cargo de la selección. Así, en esos dieciséis partidos suma 19 goles y 12 asistencias. Otra jugadora a vigilar es Alessia Russo, que suma también tres goles en esta Eurocopa y en sus diez internacionalidades acumula siete tantos y una asistencia. En las filas inglesas regresarán Demi Stokes, baja ante Irlanda del Norte por una lesión en la rodilla, y su seleccionadora, Sarina Wiegman, con covid. España se aferrará en defensa a su pareja de centrales, Mapi León e Irene Paredes, mientras en la medular Vilda volverá a confiar en Bonmatí, Guerrero y Guijarro, liderando el ataque Mariona Caldentey, con once disparos en esta Eurocopa. Inglaterra sabe que el partido ante España poco tendrá que ver con los de Austria (1-0), Noruega (8-0) o Irlanda del Norte (5-0). Las de Vilda solo han perdido uno de los últimos 26 partidos que ha jugado. Racha que comenzó precisamente ante Inglaterra en marzo de 2020 y que ha cortado Alemania en esta Euro. Las jugadoras se conocen perfectamente y en el partido de febrero destacó la salida de una Athenea del Castillo que fue un dolor de cabeza para las inglesas. Sin embargo, la pegada de las anfitrionas las hace favoritas ante el tiqui-taca español.