"Piqué está sufriendo". Joan Laporta ha aprovechado el tramo final de la asamblea de compromisarios en la que se aprobó por mayoría la venta de activos para recoger una sugerencia de Joan Gaspart, el expresidente del Barça. "No hagáis caso de esas noticias que quieren dejar a Piqué como un frívolo y sin sentimientos", ha recalcado el dirigente azulgrana.

"Piqué lo está pasando mal, está sufriendo, le tenemos que ayudar", ha dicho Laporta, asegurando que él le dará “todo el cariño que merece y le ayudaré en todo lo que necesite". El presidente del Barça aseguró que había mantenido una conversación privada con el jugador. "¿Qué quieres ser? ¿Empresario? ¿O futbolista? Y Piqué ha contestado que quiere ser futbolista", ha revelado Laporta.

Luego, el dirigente ha reconocido que está "triste" por la convulsa salida de Messi hace un año. "Ojalá le podamos hacer un homenaje a este jugador que nos ha dado tantos años de gloria, ha sido la piedra angular de toda esta generación", ha dicho Laporta.

"Me tiene triste y hasta que no lo solucionemos estaré así. Pediría que me aconsejéis todos vosotros para ver lo que hay que hacer. Lo llevo dentro, estoy triste. Messi debe tener un reconocimiento eterno"