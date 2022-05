Javier Tebas, presidente de LaLiga, reiteró, en el acto del centenario de la SD Ponferradina de Segunda División, que “es imposible que el PSG pueda cumplir con el actual fair play financiero y más con lo que supondrá la renovación de Mbappé”. Asimismo, contestó a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien pidió “complicidad” por el tope salarial para así poder fichar. “Si por eso se entiende mamoneo, no la habrá”.

La postura de Tebas, como en la mayoría de asuntos que le concierne, es clara. El fichaje frustrado de Kylian Mbappé por el Real Madrid supuso un golpe para el modelo de negocio de LaLiga, que incluso antes de conocer el acuerdo, se posicionó al respecto, tal y como recoge El Periódico de España.

“Es escandaloso que un club como el PSG, que en la temporada pasada perdió más de 220 millones de euros, tras llevar acumuladas pérdidas de 700 millones de euros en las últimas temporadas, pueda hacer frente a un acuerdo así”, expresaba la competición en un comunicado oficial.

Denuncia múltiple al PSG

Podría haberlo escrito de puño y letra el propio máximo mandatario de LaLiga, quien reiteró la intención del organismo de llevar a los tribunales al PSG. “Estamos trabajando con un despacho jurídico francés para iniciar acciones legales en Francia, en la UE e igualmente denunciaremos la cuestión ante la UEFA el viernes”, aseguró en Ponferrada.

En el acto del club berciano criticó la aplicación del fair play financiero por parte del club de propiedad catarí: “Es imposible que puedan cumplir con ello debido a los números que tiene y con los números que incorporan con el nuevo contrato de Mbappé. Ya se sabe que lo va a incumplir”.

Tebas volvió a enarbolar la bandera contra los clubes-estado, recordando que “hace tres o cuatro temporadas ya denunciamos al PSG y al Manchester City, que fueron sancionados finalmente por la UEFA”. Asimismo, cargó contra el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), “con el que soy muy crítico, puesto que les levantaron las sanciones. Espero que esta vez el TAS no sea el que resuelva”.

Críticas a Laporta

El presidente de LaLiga fue cuestionado por las declaraciones de Joan Laporta, presidente del FC Bacelona, en las que acusaba a LaLiga de falta de “complicidad” y de “poner palos en las ruedas” al equipo azulgrana en cuanto, precisamente, al cumplimiento del fair play financiero.

“Nos están bloqueando, no podemos fichar”, aseguraba el principal directivo del Barça en declaraciones contestadas frontalmente por Tebas. “No me han gustado sus palabras, porque complicidad significa que hay mamoneo”, defendió el presidente de LaLiga.

No ha sido una temporada fácil pero queremos agradecer vuestro apoyo incondicional.



¡GRACIAS CULERS! pic.twitter.com/jAcGXC80fu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 de mayo de 2022

“Si por complicidad se entiende eso, no lo hay con el Barcelona ni con ningún club. Me duelen esas manifestaciones, porque es pensar que existen mamoneos en LaLiga y hace muchos años que no existen”, sentenció sobre esta cuestión.

Y muy similar fue su respuesta cuando fue cuestionado sobre otros temas como las filtraciones del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sobre las que dijo que “es muy triste, porque creía que ese era un fútbol que hace muchos años que estaba enterrado”.

La “pureza” de Segunda

Más entroncadas con la SD Ponferradina, protagonista del acto, fueron las preguntas sobre la no paralización de la Segunda División durante el Mundial de Catar (empieza el 21 de noviembre). "Al mundial irán, en principio, cinco jugadores y durante todo el año a las concentraciones fueron 16 o 17, por eso no podemos parar una competición por esa circunstancia que necesita su espacio audiovisual y los espectadores, además son normas que se conocen cuando se fichan a los jugadores", aseguró.

Finalizó alabando “la pureza de la competición”, donde los ascensos a Segunda se decidirán en la última jornada, que se disputará este domingo en horario unificado (18:30). Las dos plazas que dan acceso directo a Primera serán para Eibar, Almería o Real Valladolid. Los dos primeros dependen de sí mismos, al contar con 80 puntos, mientras que el tercero, con 78, esperará un fallo.