Ansu Fati vuelve a la lista de Luis Enrique. Tras el calvario de lesiones, el delantero azulgrana ha entrado en la convocatoria del seleccionador español, en la que también están sus compañeros Eric Garcia, Alba, Busquets y Gavi. El blanquiazul Raúl de Tomás también está citado para los cuatro próximo compromisos de España en la Nations League. El técnico ha trasladado a Luis Rubiales su confianza ante el "apaleamiento público" que considera que recibe y ha mantenido abierta la incógnita sobre el regreso de Piqué a la selección.

El último partido de Ansu con la selección fue el 13 de octubre de 2020. Un mes después se lesionaba ante el Betis y empezaba su periplo por los quirófanos. Luis Enrique le convocó el año pasado para los duelos contra Grecia y Suecia, pero no pudo acudir al lesionarse de nuevo ante el Celta. "No queremos correr ningún riesgo. No va a jugar en la mayoría de partidos. Queremos que vuelva a su nivel. Es más un premio que no la intención de cargarle de minutos, nada más lejos de la realidad", ha destacado el entrenador.

Gayà se cae de una lista en la que sigue fuera David de Gea. Además de Carvajal, el seleccionador ha llamado a un segundo madridista, Marco Asensio. Aunque no se ha mojado sobre quién quiere que gane la Champions, el extécnico barcelonista ha sentenciado que "si hay alguien que merece ganar esta Champions es el Madrid".

"La pregunta del millón"

Luis Enrique ha querido posicionarse del lado de Rubiales, ante el "apaleamiento público" que está recibiendo tras el degoteo de audios controvertidos. "Es un tema escabroso, feo y muy injusto", ha comentado. Uno de los temas que salieron a la luz en las grabaciones era el posible regreso de Piqué a la selección. ¿Volverá de cara al Mundial? "Es la pregunta del millón. ¿Es español y juega al máximo nivel? Yo soy todo oídos", ha añadido.

El bloque de Luis Enrique, tras alcanzar la final en la última edición del torneo, se medirá a Portugal el 2 de junio en Sevila, a República Checa el 5 en Praga y el 12 en Málaga y a Suiza, el 9 en Ginebra.