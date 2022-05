La Diputación Foral de Gipuzkoa ha salido al paso de las declaraciones del director de la Vuelta al País Vasco, Julián Eraso, acerca de la celebración de la primera edición femenina de la prueba ciclista, que ha arrancado este viernes en Vitoria, que él califica de "una cuestión de modas".

"No es una cuestión de moda, es una cuestión de compromiso para combatir desde el feminismo el machismo en el deporte. El machismo es lo que está de moda", ha denunciado el diputado guipuzcoano de Cultura y Deportes, Harkaitz Millán, en una nota remitida por la Diputación Foral.

En la misma línea, la directora de Deportes de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, ha apuntado que “hoy por hoy no se entiende ningún evento deportivo que no acoja en las mismas condiciones a hombres y mujeres. La igualdad es un derecho, no es una moda, y por eso, el paso que dimos con la Clásica San Sebastián y que ahora damos con la Itzulia”.

Miembros ambos del Partido Socialista de Euskadi, que cogobierna del Diputación guipuzcoana junto al Partido Nacionalista Vasco, señalan también que la primera Itzulia femenina "es un acto que consolida el compromiso de la gestión socialista por la igualdad, para que también las mujeres tengan espacios de crecimiento como deportistas y profesionales del deporte".

"Nuestro compromiso tiene que ver con promover un cambio de comportamiento en el sistema deportivo hacia una sociedad feminista también en el deporte”, añaden los dos dirigentes ante las declaraciones formuladas por Eraso en Radio Marca Bilbao y recogidas por El periódico de España.

Las reacciones contrarias a las palabras del director de la Vuelta al País Vasco también han llegado desde Álava. En Twitter, la diputada alavesa de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha tachado las palabras de Eraso como "impresentables e inaceptables" y le ha exigido que "se retracte públicamente". "El deporte femenino no es una moda, lo que queda, en todo caso, es mucho por hacer. No daremos ni un paso atrás en nuestras políticas, al revés".

En la misma línea se han pronunciado Maider Etxebarria, primera teniente de alcalde de Vitoria, y Rafaela Romero, diputada guipuzcoana de Movilidad, en redes sociales: "No, caballero, ni somos un condimento ni una moda. Somos y queremos el 50% por cierto de absolutamente todo".

En dicha entrevista, preguntado por la organización de la primera Vuelta al País Vasco femenina, la respuesta literal de Eraso fue: "Casi casi casi nos hemos visto obligados a organizarla. Esto es cuestión de modas. Al final… La igualdad, tal… El correveidile… Todo el mundo dice que hay que hacer cosas por el deporte femenino y le ha tocado también al ciclismo".